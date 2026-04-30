Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Защитник Шахтера: «Нас считают аутсайдерами, но рецепт довольно простой»
Лига конференций
30 апреля 2026, 15:39 | Обновлено 30 апреля 2026, 15:45
Защитник Шахтера: «Нас считают аутсайдерами, но рецепт довольно простой»

Валерий Бондарь ожидает интересной игры против «Кристал Пелас»

Getty Images/Global Images Ukraine. Валерий Бондарь

Защитник донецкого Шахтера Валерий Бондарь поделился ожиданиями от матча «горняков» против английского Кристал Пелас в полуфинале Лиги конференций.

– Какова была ваша первая реакция после жеребьевки с «Кристал Пелас»?

– Мы знаем, что это будет очень сложное противостояние из двух матчей. Наш соперник играет в АПЛ – это самая сложная лига в мире.

Однако в полуфинале может произойти все, что угодно. Уровень соперника очень высок, мы относимся к нему с уважением, но сосредотачиваемся на своих возможностях.

– В чем будет ваша сильная сторона?

– Рецепт довольно простой. Мы должны быть единым целым, помогать друг другу и сохранять концентрацию.

В таком матче нужно сосредоточиться с первой до последней минуты. Мы должны придерживаться этих принципов, несмотря на то, что мы очень молодая команда. Важнейшей будет концентрация.

– Большинство считает вас аутсайдером.

– Это правда, но это нормальная ситуация. Кто-то фаворит, а кто-то – аутсайдер. Все решается в поле. В истории футбола было много примеров, когда побеждает не фаворит.

– Быть аутсайдером не легче. У нас есть четкие цели – мы хотим добиваться самого сложного. На поле мы всегда выходим с мыслью о победе. Сейчас мы находимся на этапе постройки и закладываем фундамент для наших будущих матчей и потенциальных успехов, – сказал Бондарь.

Матч Шахтер – Кристал Пелас запланирован на четверг, 30 апреля. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени. Ответный матч запланирован на четверг, 7 мая.

Валерий Бондарь Шахтер Донецк Кристал Пэлас Шахтер - Кристал Пэлас Лига конференций
Олег Вахоцкий Источник: Przeglad Sportowy
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем