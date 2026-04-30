Защитник Шахтера: «Нас считают аутсайдерами, но рецепт довольно простой»

Защитник донецкого Шахтера Валерий Бондарь поделился ожиданиями от матча «горняков» против английского Кристал Пелас в полуфинале Лиги конференций.

– Какова была ваша первая реакция после жеребьевки с «Кристал Пелас»?

– Мы знаем, что это будет очень сложное противостояние из двух матчей. Наш соперник играет в АПЛ – это самая сложная лига в мире.

Однако в полуфинале может произойти все, что угодно. Уровень соперника очень высок, мы относимся к нему с уважением, но сосредотачиваемся на своих возможностях.

– В чем будет ваша сильная сторона?

– Рецепт довольно простой. Мы должны быть единым целым, помогать друг другу и сохранять концентрацию.

В таком матче нужно сосредоточиться с первой до последней минуты. Мы должны придерживаться этих принципов, несмотря на то, что мы очень молодая команда. Важнейшей будет концентрация.

– Большинство считает вас аутсайдером.

– Это правда, но это нормальная ситуация. Кто-то фаворит, а кто-то – аутсайдер. Все решается в поле. В истории футбола было много примеров, когда побеждает не фаворит.

– Быть аутсайдером не легче. У нас есть четкие цели – мы хотим добиваться самого сложного. На поле мы всегда выходим с мыслью о победе. Сейчас мы находимся на этапе постройки и закладываем фундамент для наших будущих матчей и потенциальных успехов, – сказал Бондарь.

Матч Шахтер – Кристал Пелас запланирован на четверг, 30 апреля. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени. Ответный матч запланирован на четверг, 7 мая.