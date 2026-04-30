  4. ВИДЕО. УАФ оценила победный пенальти Шахтера в матче УПЛ
30 апреля 2026, 15:55 | Обновлено 30 апреля 2026, 16:07
ВИДЕО. УАФ оценила победный пенальти Шахтера в матче УПЛ

Риццоли считает, что фол на Траоре в матче Заря – Шахтер был

Эксперт арбитража УАФ Никола Риццоли оценил момент с пенальти в матче Заря – Шахтер. Арбитр после фола на Лассиона Траоре поставил 11-метровый в ворота Зари, который Шахтер забил и победил 2:1.

Несмотря на возмущение со стороны тренера Зари Виктора Скрипника, Риццоли считает, что пенальти был.

«Игрок Зари, вступая в борьбу с форвардом Шахтера, явно использует обе руки и идет на риск. Арбитр был в хорошей позиции и зафиксировал задержку, что помешало сопернику продвигаться».

«Хотя падение форварда можно обсуждать, удержание сопернику двумя руками является очевидным. VAR подтвердил правильность решения арбитра в поле», – заявил Риццоли.

Легионер Шахтера: «Было очень страшно. Никто не знает, что произойдет»
Защитник Шахтера: «Нас считают аутсайдерами, но рецепт довольно простой»
ЛНЗ нацелился на украинского форварда, которого хорошо знает Пономарев
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Заря Луганск Украинская Премьер-лига Заря - Шахтер Никола Риццоли Комитет арбитров УАФ
Иван Зинченко Sport.ua
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
«Они всё сделают». Вирт дал совет Турану перед матчем с Кристал Пэлас
«Шахтер опережает Динамо». Слова тренера Кристал Пэлас перед матчем ЛК
а как же критерий достаточности контакта? 
вполне очевидные двойные стандарты.
де там прихильники ДК які доводили що пенальті "лівий"? 
Це було очевидно для незаангажованих людей та експертів (наприклад таких як Ріццолі) і неочевидно лише для динамотролів які керуються не розумом, а емоціями. Втім навіть якщо б вони керувалися розумом, то теж неправильно б трактували даний епізод. Чому? Питання - риторичне.
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
29.04.2026, 00:03 77
Футбол
Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера
29.04.2026, 08:18 12
Футбол
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
29.04.2026, 07:16
Футбол
Костюк в борьбе. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Мадриде
29.04.2026, 22:59 3
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб признан банкротом из-за долга Шахтеру
29.04.2026, 15:38 6
Футбол
Турки Аль-Шейх подписал контракт на один из самых больших боев в мире
29.04.2026, 05:22
Бокс
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
29.04.2026, 12:27 11
Футбол
Шахтер готовит трансфер украинца из европейского чемпионата
29.04.2026, 08:37 17
Футбол
