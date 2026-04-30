ВИДЕО. УАФ оценила победный пенальти Шахтера в матче УПЛ

Эксперт арбитража УАФ Никола Риццоли оценил момент с пенальти в матче Заря – Шахтер. Арбитр после фола на Лассиона Траоре поставил 11-метровый в ворота Зари, который Шахтер забил и победил 2:1.

Несмотря на возмущение со стороны тренера Зари Виктора Скрипника, Риццоли считает, что пенальти был.

«Игрок Зари, вступая в борьбу с форвардом Шахтера, явно использует обе руки и идет на риск. Арбитр был в хорошей позиции и зафиксировал задержку, что помешало сопернику продвигаться».

«Хотя падение форварда можно обсуждать, удержание сопернику двумя руками является очевидным. VAR подтвердил правильность решения арбитра в поле», – заявил Риццоли.