«Я прожил свою мечту». Эшли Янг объявил о завершении карьеры
23 года и ВСЕ...
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Эшли Янг подтвердил, что завершит игровую карьеру в конце сезона в возрасте 40 лет.
Янг сообщил, что матч «Ипсвич Таун» против «Куинз Парк Рейнджерс» в субботу, 2 мая, станет последним в его профессиональной карьере, если команда Кирана Маккенны обеспечит себе прямой выход в Премьер-лигу и избежит плей-офф.
«Я невероятно горжусь и считаю себя счастливым, что достиг в карьере всего, чего достиг.
Не так часто задумываешься об этом, пока еще играешь, но я прожил свою мечту на протяжении последних 23 лет. Теперь пришло время немного переосмыслить то, чего я достиг, и в ближайшие недели и месяцы я буду решать, что буду делать дальше.
Но это все будет потом. Мой полный фокус – на субботе и помощи клубу достичь нашей цели, а именно выхода в Премьер-лигу», – сказал Эшли клубной пресс-службе.
Янг прошел академию «Уотфорда» и дебютировал за первую команду в 2003 году в возрасте 18 лет. В 2006 году он помог клубу выйти в Премьер-лигу.
В 2007 году он перешел в «Астон Виллу» и дебютировал за сборную Англии во время выступлений в Бирмингеме, а также получил награду лучшему молодому игроку года по версии ПФА в 2009 году.
В 2011 году Янг перешел в «Манчестер Юнайтед», где провел восемь с половиной лет, выиграв Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу Европы. Также он сыграл 39 матчей за сборную Англии в 2007-2018 годах и был участником полуфинала чемпионата мира 2018 года.
Сначала фланговый полузащитник, позже он перешел на позицию защитника. В 2021 году выиграл Серию А с «Интером» во время 18-месячного периода в Италии, после чего вернулся в АПЛ, снова играл за «Виллу» и провел два года в «Эвертоне».
В этом сезоне он сыграл 15 матчей за «Ипсвич» во всех турнирах, но не выходил на поле с января из-за травмы бедра.
«От Сефтон-Роуд до Викарадж-Роуд, до Вилла-Парка, до Уэмбли, до Олд Траффорд, до Сан-Сиро, обратно в Вилла-Парк, до Гудисон-Парка и наконец до Портман-Роуд. Это было путешествие, о котором я мечтал в детстве! Но у этой мечты должен быть конец, и суббота может стать последним матчем моей профессиональной карьеры. 23 года и ВСЕ!
Продолжение следует…», – написал Янг в соцсетях.
From Sefton Road to Vicarage Road to Villa Park to Wembley to Old Trafford to San Siro back to Villa Park to Goodison Park and finally to Portman Road. It’s been some journey that I only dreamt of as a boy! But with this dream there has to be an ending and Saturday might be the… pic.twitter.com/2Q6bpw51Vf– Ashley Young (@youngy18) April 30, 2026
