«Я прожил свою мечту». Эшли Янг объявил о завершении карьеры

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Эшли Янг подтвердил, что завершит игровую карьеру в конце сезона в возрасте 40 лет.

Янг сообщил, что матч «Ипсвич Таун» против «Куинз Парк Рейнджерс» в субботу, 2 мая, станет последним в его профессиональной карьере, если команда Кирана Маккенны обеспечит себе прямой выход в Премьер-лигу и избежит плей-офф.

«Я невероятно горжусь и считаю себя счастливым, что достиг в карьере всего, чего достиг. Не так часто задумываешься об этом, пока еще играешь, но я прожил свою мечту на протяжении последних 23 лет. Теперь пришло время немного переосмыслить то, чего я достиг, и в ближайшие недели и месяцы я буду решать, что буду делать дальше. Но это все будет потом. Мой полный фокус – на субботе и помощи клубу достичь нашей цели, а именно выхода в Премьер-лигу», – сказал Эшли клубной пресс-службе.

Янг прошел академию «Уотфорда» и дебютировал за первую команду в 2003 году в возрасте 18 лет. В 2006 году он помог клубу выйти в Премьер-лигу.

В 2007 году он перешел в «Астон Виллу» и дебютировал за сборную Англии во время выступлений в Бирмингеме, а также получил награду лучшему молодому игроку года по версии ПФА в 2009 году.

В 2011 году Янг перешел в «Манчестер Юнайтед», где провел восемь с половиной лет, выиграв Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу Европы. Также он сыграл 39 матчей за сборную Англии в 2007-2018 годах и был участником полуфинала чемпионата мира 2018 года.

Сначала фланговый полузащитник, позже он перешел на позицию защитника. В 2021 году выиграл Серию А с «Интером» во время 18-месячного периода в Италии, после чего вернулся в АПЛ, снова играл за «Виллу» и провел два года в «Эвертоне».

В этом сезоне он сыграл 15 матчей за «Ипсвич» во всех турнирах, но не выходил на поле с января из-за травмы бедра.

«От Сефтон-Роуд до Викарадж-Роуд, до Вилла-Парка, до Уэмбли, до Олд Траффорд, до Сан-Сиро, обратно в Вилла-Парк, до Гудисон-Парка и наконец до Портман-Роуд. Это было путешествие, о котором я мечтал в детстве! Но у этой мечты должен быть конец, и суббота может стать последним матчем моей профессиональной карьеры. 23 года и ВСЕ! Продолжение следует…», – написал Янг в соцсетях.