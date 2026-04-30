  «Я прожил свою мечту». Эшли Янг объявил о завершении карьеры
30 апреля 2026, 14:07 | Обновлено 30 апреля 2026, 14:11
«Я прожил свою мечту». Эшли Янг объявил о завершении карьеры

23 года и ВСЕ...

Getty Images/Global Images Ukraine. Эшли Янг

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Эшли Янг подтвердил, что завершит игровую карьеру в конце сезона в возрасте 40 лет.

Янг сообщил, что матч «Ипсвич Таун» против «Куинз Парк Рейнджерс» в субботу, 2 мая, станет последним в его профессиональной карьере, если команда Кирана Маккенны обеспечит себе прямой выход в Премьер-лигу и избежит плей-офф.

«Я невероятно горжусь и считаю себя счастливым, что достиг в карьере всего, чего достиг.

Не так часто задумываешься об этом, пока еще играешь, но я прожил свою мечту на протяжении последних 23 лет. Теперь пришло время немного переосмыслить то, чего я достиг, и в ближайшие недели и месяцы я буду решать, что буду делать дальше.

Но это все будет потом. Мой полный фокус – на субботе и помощи клубу достичь нашей цели, а именно выхода в Премьер-лигу», – сказал Эшли клубной пресс-службе.

Янг прошел академию «Уотфорда» и дебютировал за первую команду в 2003 году в возрасте 18 лет. В 2006 году он помог клубу выйти в Премьер-лигу.

В 2007 году он перешел в «Астон Виллу» и дебютировал за сборную Англии во время выступлений в Бирмингеме, а также получил награду лучшему молодому игроку года по версии ПФА в 2009 году.

В 2011 году Янг перешел в «Манчестер Юнайтед», где провел восемь с половиной лет, выиграв Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу Европы. Также он сыграл 39 матчей за сборную Англии в 2007-2018 годах и был участником полуфинала чемпионата мира 2018 года.

Сначала фланговый полузащитник, позже он перешел на позицию защитника. В 2021 году выиграл Серию А с «Интером» во время 18-месячного периода в Италии, после чего вернулся в АПЛ, снова играл за «Виллу» и провел два года в «Эвертоне».

В этом сезоне он сыграл 15 матчей за «Ипсвич» во всех турнирах, но не выходил на поле с января из-за травмы бедра.

«От Сефтон-Роуд до Викарадж-Роуд, до Вилла-Парка, до Уэмбли, до Олд Траффорд, до Сан-Сиро, обратно в Вилла-Парк, до Гудисон-Парка и наконец до Портман-Роуд. Это было путешествие, о котором я мечтал в детстве! Но у этой мечты должен быть конец, и суббота может стать последним матчем моей профессиональной карьеры. 23 года и ВСЕ!

Продолжение следует…», – написал Янг в соцсетях.

ОФИЦИАЛЬНО. Ман Юнайтед продлил контракт с талантливым воспитанником
Роналду забил 99-й гол за Аль-Наср в чемпионате Саудовской Аравии
Ноттингем Форест – Астон Вилла. 1/2 ЛЕ, 1-й матч. Смотреть онлайн. LIVE
Костюк переиграла 13-ю ракетку и пробилась в полуфинал тысячника в Мадриде!
Теннис | 29 апреля 2026, 22:37 62
Матчи с Кристал Пэлас – главный экзамен для Арды Турана в сезоне
Футбол | 30 апреля 2026, 10:09 13
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
Футбол | 30.04.2026, 08:10
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
Футбол | 30.04.2026, 07:35
Мілевський дал прогноз на матч Шахтер – Кристал Пэлас в Лиге конференций
Футбол | 30.04.2026, 14:19
Дограв до 40 - вже непогано. Та і трофеї є
Костюк в борьбе. Пары 1/4 финала супертурнира в Мадриде: когда играет Марта
Костюк в борьбе. Пары 1/4 финала супертурнира в Мадриде: когда играет Марта
28.04.2026, 11:49 3
Теннис
Ребров нашел себе замену для сборной Украины. В УАФ приняли решение
Ребров нашел себе замену для сборной Украины. В УАФ приняли решение
28.04.2026, 09:52 45
Футбол
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
29.04.2026, 12:27 9
Футбол
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
29.04.2026, 17:33 101
Футбол
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
28.04.2026, 16:01 5
Теннис
Сенсация: 32-я ракетка мира в 1/4 финала супертурнира выбила Соболенко!
Сенсация: 32-я ракетка мира в 1/4 финала супертурнира выбила Соболенко!
28.04.2026, 23:41 75
Теннис
Пономаренко получил два официальных заманчивых предложения
Пономаренко получил два официальных заманчивых предложения
28.04.2026, 08:22 5
Футбол
ПСЖ – Бавария – 5:4. До УПЛ не дотянули. Видео голов и обзор матча
ПСЖ – Бавария – 5:4. До УПЛ не дотянули. Видео голов и обзор матча
29.04.2026, 00:34 3
Футбол
