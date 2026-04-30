  Источник: Заря нацелилась на вратаря лидера УПЛ
30 апреля 2026, 13:22 | Обновлено 30 апреля 2026, 13:46
Источник: Заря нацелилась на вратаря лидера УПЛ

Олег Кудрик может покинуть «Полесье»

30 апреля 2026, 13:22 | Обновлено 30 апреля 2026, 13:46
Getty Images/Global Images Ukraine. Олег Кудрик

29-летний вратарь «Полесья» Олег Кудрик летом может продолжить карьеру в луганской «Заре».

Сообщается, что на фоне слухов об уходе из команды Никиты Турбаевского руководство «черно-белых» проявляет интерес к услугам Кудрика, который в текущем сезоне не имеет в Житомире стабильной игровой практики.

На счету Кудрика лишь три матча в УПЛ и четыре – в Лиге конференций. Его контракт с «Полесьем» рассчитан до 2027 года, а трансферная стоимость оценивается примерно в 400 тысяч евро.

Комментарии 2
Кудрик хоч в курсі
На голкіпера лідера упл? Відколи Полісся стало лідером упл? 
