ВИДЕО. Коламбус с ассистом Чеберко разгромил Ноксвилл в Кубке США
Евгений провел полный матч
В ночь с 29 на 30 апреля состоялись матчи 1/8 финала Открытого Кубка США.
В матче между «Коламбус Крю» и «Ван Ноксвиллом» в стартовом составе хозяев вышел украинский защитник Евгений Чеберко, который провел на поле весь матч и отдал ассист на первий гол в игре.
Сам матч завершился победой «Коламбуса» со счетом 4:1, который прошел в четвертьфинал, где узнает соперника после жеребьевки.
Открытый Кубок США. 1/8 финала, 30 апреля
Коламбус Крю – Ван Ноксвилл – 4:1
Голы: Пикар, 10, 23, Газдаг, 72, Адамс, 77 – Родригес, 11
Видеообзор матча:
