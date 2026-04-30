Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Коламбус с ассистом Чеберко разгромил Ноксвилл в Кубке США
Major League Soccer
30 апреля 2026, 12:44 | Обновлено 30 апреля 2026, 12:51
17
0

ВИДЕО. Коламбус с ассистом Чеберко разгромил Ноксвилл в Кубке США

Евгений провел полный матч

Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Чеберко

В ночь с 29 на 30 апреля состоялись матчи 1/8 финала Открытого Кубка США.

В матче между «Коламбус Крю» и «Ван Ноксвиллом» в стартовом составе хозяев вышел украинский защитник Евгений Чеберко, который провел на поле весь матч и отдал ассист на первий гол в игре.

Сам матч завершился победой «Коламбуса» со счетом 4:1, который прошел в четвертьфинал, где узнает соперника после жеребьевки.

Открытый Кубок США. 1/8 финала, 30 апреля

Коламбус Крю Ван Ноксвилл – 4:1

Голы: Пикар, 10, 23, Газдаг, 72, Адамс, 77 – Родригес, 11

Видеообзор матча:

Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем