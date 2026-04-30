ВИДЕО. Коламбус с ассистом Чеберко разгромил Ноксвилл в Кубке США

В ночь с 29 на 30 апреля состоялись матчи 1/8 финала Открытого Кубка США.

В матче между «Коламбус Крю» и «Ван Ноксвиллом» в стартовом составе хозяев вышел украинский защитник Евгений Чеберко, который провел на поле весь матч и отдал ассист на первий гол в игре.

Сам матч завершился победой «Коламбуса» со счетом 4:1, который прошел в четвертьфинал, где узнает соперника после жеребьевки.

Открытый Кубок США. 1/8 финала, 30 апреля

Коламбус Крю – Ван Ноксвилл – 4:1

Голы: Пикар, 10, 23, Газдаг, 72, Адамс, 77 – Родригес, 11

Видеообзор матча: