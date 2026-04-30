  4. Дьекереш стал 4-м автором гола Арсенала в полуфиналах ЛЧ
30 апреля 2026, 11:12 |
Дьекереш стал 4-м автором гола Арсенала в полуфиналах ЛЧ

Вспомним всех футболистов «канониров», отмечавшихся забитыми мячами на данной стадии турнира

Шведский нападающий лондонского Арсенала Виктор Дьекереш стал лишь четвертым игроком команды, отличившимся забитым мячом в полуфинале Лиги чемпионов.

Произошло это в выездном матче сезона 2025/26 против Атлетико, в котором швед реализовал пенальти.

До Дьекереша голами за Арсенал в полуфиналах ЛЧ отмечались Коло Туре (2005/06, в ворота Вильярреала), Робин ван Перси (2008/09, в ворота Манчестер Юнайтед) и Букайо Сака (2024/25, в ворота ПСЖ).

Игроки Арсенала, которые забивали в полуфиналах Лиги чемпионов

  • 2005/06 – Коло Туре (Кот-д'Ивуар), против Вильярреала
  • 2008/09 – Робин ван Перси (Нидерланды), против Манчестер Юнайтед
  • 2024/25 – Букайо Сака (Англия), против ПСЖ
  • 2025/26 – Виктор Дьекереш (Швеция), против Атлетико
