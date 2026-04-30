Дьекереш стал 4-м автором гола Арсенала в полуфиналах ЛЧ
Вспомним всех футболистов «канониров», отмечавшихся забитыми мячами на данной стадии турнира
Шведский нападающий лондонского Арсенала Виктор Дьекереш стал лишь четвертым игроком команды, отличившимся забитым мячом в полуфинале Лиги чемпионов.
Произошло это в выездном матче сезона 2025/26 против Атлетико, в котором швед реализовал пенальти.
До Дьекереша голами за Арсенал в полуфиналах ЛЧ отмечались Коло Туре (2005/06, в ворота Вильярреала), Робин ван Перси (2008/09, в ворота Манчестер Юнайтед) и Букайо Сака (2024/25, в ворота ПСЖ).
Игроки Арсенала, которые забивали в полуфиналах Лиги чемпионов
- 2005/06 – Коло Туре (Кот-д'Ивуар), против Вильярреала
- 2008/09 – Робин ван Перси (Нидерланды), против Манчестер Юнайтед
- 2024/25 – Букайо Сака (Англия), против ПСЖ
- 2025/26 – Виктор Дьекереш (Швеция), против Атлетико
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Такое решение вынес суд в отношении «Днепра-1»
Авторитетный тренер фаворитом этого противостояния видит английскую команду