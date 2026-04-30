Дьекереш стал 4-м автором гола Арсенала в полуфиналах ЛЧ

Шведский нападающий лондонского Арсенала Виктор Дьекереш стал лишь четвертым игроком команды, отличившимся забитым мячом в полуфинале Лиги чемпионов.

Произошло это в выездном матче сезона 2025/26 против Атлетико, в котором швед реализовал пенальти.

До Дьекереша голами за Арсенал в полуфиналах ЛЧ отмечались Коло Туре (2005/06, в ворота Вильярреала), Робин ван Перси (2008/09, в ворота Манчестер Юнайтед) и Букайо Сака (2024/25, в ворота ПСЖ).

