Мудрика ждут неожиданные проблемы после дисквалификации

Спортивный юрист Илья Скоропашкин рассказал, что «Челси» может приостановить выплату зарплаты Михаилу Мудрику после дисквалификации.

– Контракт Мудрика с «Челси» действует до 2031 года. Может ли лондонский клуб каким-то образом его приостановить или не выплачивать зарплату в полном объеме из-за того, что Мудрик не играет?

– Это зависит от условий личного контракта между футболистом и клубом. Обычно на таком уровне клубы фиксируют свое право частично приостановить выплату заработной платы, если игрок не может выполнять свою основную трудовую функцию из-за допингового нарушения.

Ранее сообщалось, что Михаил на момент отстранения продолжал получать 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю.