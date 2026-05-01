Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мудрика ждут неожиданные проблемы после дисквалификации
Англия
Мудрика ждут неожиданные проблемы после дисквалификации

«Челси» может приостановить выплату зарплаты игроку

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Спортивный юрист Илья Скоропашкин рассказал, что «Челси» может приостановить выплату зарплаты Михаилу Мудрику после дисквалификации.

– Контракт Мудрика с «Челси» действует до 2031 года. Может ли лондонский клуб каким-то образом его приостановить или не выплачивать зарплату в полном объеме из-за того, что Мудрик не играет?

– Это зависит от условий личного контракта между футболистом и клубом. Обычно на таком уровне клубы фиксируют свое право частично приостановить выплату заработной платы, если игрок не может выполнять свою основную трудовую функцию из-за допингового нарушения.

Ранее сообщалось, что Михаил на момент отстранения продолжал получать 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

По теме:
финансы чемпионат Англии по футболу зарплаты Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси
Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(28)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Челсі не винен в проблемах з допінгом Мудрика, Мудрик не грає. То з який х..й платити зарплату цьому лузеру!???
Ответить
0
100 тисяч фунтів на тиждень платять? А що ще теба парубку моторному? Він, як сир у салі тому! Слава Укоаїні!
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем