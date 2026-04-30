  4. РОНАЛДУ: «Я выскажусь в конце сезона, потому что вижу много плохого»
Саудовская Аравия
30 апреля 2026, 09:07 |
РОНАЛДУ: «Я выскажусь в конце сезона, потому что вижу много плохого»

Криштиану Роналду взял слово после матча с «Аль-Ахли»

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду дал комментарий после победы над «Аль-Ахли» (2:0).

«Это была очень сложная игра. Мы знали, что нам предстоит встретиться с одной из лучших команд лиги. Думаю, первый тайм был технически напряженным, но во втором – мы играли лучше. Мы создали больше моментов и, конечно же, заслужили победу, потому что забили два гола», – заявил Роналду.

Звездный игрок также указал на слабые стороны чемпионата: «Я выскажусь в конце сезона, потому что вижу много плохого. Многие игроки публикуют в Instagram и Facebook жалобы на судей, лигу, проект… Я думаю, это нехорошо и не является целью лиги. Мы должны подавать пример не только здесь, но и в Европе, если хотим конкурировать с ними за звание одной из лучших лиг мира. Я думаю, мы должны прекратить это, проанализировать ситуацию и поговорить с саудовской лигой, потому что для меня это больше не футбол».

Лидирующий «Аль-Наср» оторвался от «Аль-Хиляля» на восемь очков в чемпионате Саудовской Аравии.

Руслан Полищук Источник: Record.pt
