РОНАЛДУ: «Я выскажусь в конце сезона, потому что вижу много плохого»
Криштиану Роналду взял слово после матча с «Аль-Ахли»
Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду дал комментарий после победы над «Аль-Ахли» (2:0).
«Это была очень сложная игра. Мы знали, что нам предстоит встретиться с одной из лучших команд лиги. Думаю, первый тайм был технически напряженным, но во втором – мы играли лучше. Мы создали больше моментов и, конечно же, заслужили победу, потому что забили два гола», – заявил Роналду.
Звездный игрок также указал на слабые стороны чемпионата: «Я выскажусь в конце сезона, потому что вижу много плохого. Многие игроки публикуют в Instagram и Facebook жалобы на судей, лигу, проект… Я думаю, это нехорошо и не является целью лиги. Мы должны подавать пример не только здесь, но и в Европе, если хотим конкурировать с ними за звание одной из лучших лиг мира. Я думаю, мы должны прекратить это, проанализировать ситуацию и поговорить с саудовской лигой, потому что для меня это больше не футбол».
Лидирующий «Аль-Наср» оторвался от «Аль-Хиляля» на восемь очков в чемпионате Саудовской Аравии.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Оливер Гласнер пообщался с журналистами
Такое решение вынес суд в отношении «Днепра-1»