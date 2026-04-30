ДИ КАНИО: «ПСЖ и Бавария выглядели, как Годзилла и Кинг-Конг»
Паоло Ди Канио не сдержал эмоций после просмотра полуфинала Лиги чемпионов
Итальянский тренер Паоло Ди Канио восторгается полуфинальным матчем Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Бавария» (5:4).
«Матч «ПСЖ» – «Бавария» – один из самых красивых матчей в истории. Они выглядели, как Годзилла и Кинг-Конг.
Слабая игра в обороне? Среди нас есть люди, которые восхищаются Лукаку и Леао. Мы [итальянцы] считаем себя волшебниками [в обороне], а потом «Бавария» забивает 10 голов «Аталанте» в двухматчевой серии, а «ПСЖ» – 5 Интеру за 90 минут…»
Имена финалистов Лиги чемпионов определятся на следующей неделе.
