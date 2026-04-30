Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Приносит удачу. Лунин вновь посетил матч Костюк на турнире WTA в Мадриде
30 апреля 2026, 09:48 | Обновлено 30 апреля 2026, 10:06
Марта уверенно разобрала Линду Носкову

Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 23) спокойно вышла в полуфинал турнира WTA 1000 в Мадриде, где встретилась с чешкой Линдой Носковой (WTA 13).

За матчем украинки снова наблюдал вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин, который снимал одну из сеток турнира в Мадриде.

Андрей не первый раз посещает матчи Марты Костюк. Лунин с женой присутствовали на 1/8 финала турнира, где Марта спокойно обыграла Кэти Макнэлли.

В 1/8 финала тысячника в столице Испании Костюк встретится с бывшей россиянкой Анастасией Потаповой (WTA 56), которая сейчас представляет Австрию. Марта ранее четырежды играла против Анастасии и одержала две победы. В частности, в прошлом сезоне Костюк победила Потапову в 1/8 финала в Мадриде.

Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Комментарии 2
Запав на Марту
Прийдеться йому ще два рази прийти, раз він такий щасливий 
