Приносит удачу. Лунин вновь посетил матч Костюк на турнире WTA в Мадриде

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 23) спокойно вышла в полуфинал турнира WTA 1000 в Мадриде, где встретилась с чешкой Линдой Носковой (WTA 13).

За матчем украинки снова наблюдал вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин, который снимал одну из сеток турнира в Мадриде.

Андрей не первый раз посещает матчи Марты Костюк. Лунин с женой присутствовали на 1/8 финала турнира, где Марта спокойно обыграла Кэти Макнэлли.

В 1/8 финала тысячника в столице Испании Костюк встретится с бывшей россиянкой Анастасией Потаповой (WTA 56), которая сейчас представляет Австрию. Марта ранее четырежды играла против Анастасии и одержала две победы. В частности, в прошлом сезоне Костюк победила Потапову в 1/8 финала в Мадриде.

