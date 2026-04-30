Марта Костюк – Линда Носкова. Баранка в четвертьфинале Мадрида. Видеообзор

29 апреля украинская теннисистка Марта Костюк переиграла Линду Носкову в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Мадриде, Испания.

Украинка одержала победу в двух сетах со счетом 7:6 (7:1), 6:0 за 1 час и 27 минут.

Марта во второй раз в карьере сыграет в полуфинале на таком уровне. Ее следующей соперницей будет Анастасия Потапова.

🏆 WTA 1000 Мадрид. Грунт, 1/4 финала

Марта Костюк (Украина) [26] – Линда Носкова (Чехия) [13] – 7:6 (7:1), 6:0

