Что у Шахтера? Букмекеры назвали фаворита Лиги конференций
Главным претендентом на трофей считается Кристал Пэлас
30 апреля 2026 года состоятся первые полуфиналы Лиги конференций сезона 2025/26.
В 22:00 по киевскому времени пройдут сразу два матча: «Шахтер» сыграет с «Кристал Пэлас», а «Райо Вальекано» примет у себя «Страсбург».
Букмекеры перед полуфиналами турнира определили шансы команд на победу в Лиге конференций. Наибольшие шансы на победу отдают лондонскому «Кристал Пэлас», а главным аутсайдером турнира считается испанский «Райо».
Шансы команд на победу в Лиге чемпионов по мнению букмекеров:
- «Кристал Пэлас» – 2,05
- «Страсбург» – 3,85
- «Шахтер» – 5,50
- «Райо Вальекано» – 6,00
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Нападающий «Арсенала» прокомментировал ничью в матче против «Атлетико»
На вратаря претендуют «Интер» и «ПСЖ»