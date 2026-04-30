Что у Шахтера? Букмекеры назвали фаворита Лиги конференций

30 апреля 2026 года состоятся первые полуфиналы Лиги конференций сезона 2025/26.

В 22:00 по киевскому времени пройдут сразу два матча: «Шахтер» сыграет с «Кристал Пэлас», а «Райо Вальекано» примет у себя «Страсбург».

Букмекеры перед полуфиналами турнира определили шансы команд на победу в Лиге конференций. Наибольшие шансы на победу отдают лондонскому «Кристал Пэлас», а главным аутсайдером турнира считается испанский «Райо».

Шансы «Шахтера» оцениваются коэффициентом 5,50.

Шансы команд на победу в Лиге чемпионов по мнению букмекеров: