  Что у Шахтера? Букмекеры назвали фаворита Лиги конференций
30 апреля 2026, 02:55 |
Что у Шахтера? Букмекеры назвали фаворита Лиги конференций

Главным претендентом на трофей считается Кристал Пэлас

30 апреля 2026, 02:55 |
162
0
Что у Шахтера? Букмекеры назвали фаворита Лиги конференций
30 апреля 2026 года состоятся первые полуфиналы Лиги конференций сезона 2025/26.

В 22:00 по киевскому времени пройдут сразу два матча: «Шахтер» сыграет с «Кристал Пэлас», а «Райо Вальекано» примет у себя «Страсбург».

Букмекеры перед полуфиналами турнира определили шансы команд на победу в Лиге конференций. Наибольшие шансы на победу отдают лондонскому «Кристал Пэлас», а главным аутсайдером турнира считается испанский «Райо».

Шансы «Шахтера» оцениваются коэффициентом 5,50.

Шансы команд на победу в Лиге чемпионов по мнению букмекеров:

  • «Кристал Пэлас» – 2,05
  • «Страсбург» – 3,85
  • «Шахтер» – 5,50
  • «Райо Вальекано» – 6,00
По теме:
Райо – Страсбург. Полуфинал ЛК, 1-й матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Букмекеры порадовали коэффициентом на победу Шахтера над Кристал Пэлас
Где смотреть матч 1/2 финала Лиги конференций Шахтер – Кристал Пэлас
букмекеры Шахтер Донецк котировки букмекеров Лига конференций азарт Кристал Пэлас Райо Вальекано Страсбург
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор ДЬЕКЕРЕШ: «Я не знаю, почему судьи это сделали»
Футбол | 30 апреля 2026, 02:27 0
Виктор ДЬЕКЕРЕШ: «Я не знаю, почему судьи это сделали»
Виктор ДЬЕКЕРЕШ: «Я не знаю, почему судьи это сделали»

Нападающий «Арсенала» прокомментировал ничью в матче против «Атлетико»

Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера
Футбол | 29 апреля 2026, 08:18 11
Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера
Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера

На вратаря претендуют «Интер» и «ПСЖ»

ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб признан банкротом из-за долга Шахтеру
Футбол | 29.04.2026, 15:38
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб признан банкротом из-за долга Шахтеру
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб признан банкротом из-за долга Шахтеру
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины
Хоккей | 29.04.2026, 07:00
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины
Арда ТУРАН: «Я хочу выиграть с Шахтером Лигу конференций»
Футбол | 29.04.2026, 20:27
Арда ТУРАН: «Я хочу выиграть с Шахтером Лигу конференций»
Арда ТУРАН: «Я хочу выиграть с Шахтером Лигу конференций»
Популярные новости
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
29.04.2026, 00:03 77
Футбол
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
28.04.2026, 08:33 43
Футбол
Турки Аль-Шейх подписал контракт на один из самых больших боев в мире
Турки Аль-Шейх подписал контракт на один из самых больших боев в мире
29.04.2026, 05:22
Бокс
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
28.04.2026, 16:01 5
Теннис
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
29.04.2026, 12:27 10
Футбол
Лион оказался в сложной ситуации из-за Яремчука
Лион оказался в сложной ситуации из-за Яремчука
28.04.2026, 07:02 3
Футбол
Костюк переиграла 13-ю ракетку и пробилась в полуфинал тысячника в Мадриде!
Костюк переиграла 13-ю ракетку и пробилась в полуфинал тысячника в Мадриде!
29.04.2026, 22:37 61
Теннис
Решение принято. Моуринью отказался от лидера сборной Украины – есть замена
Решение принято. Моуринью отказался от лидера сборной Украины – есть замена
29.04.2026, 07:50 18
Футбол
