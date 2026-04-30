Микель АРТЕТА: «Это было против правил, я этого не понимаю»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал ничью в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико» (1:1):

«Я поговорил с ребятами и понял, что решение о пенальти, которое привело к отмене второго гола, было отменено. Это было против правил, и я этого не понимаю. Я очень расстроен. Контакт был очевиден. Арбитр принял решение, и его нельзя отменять, когда приходится пересматривать эпизод 13 раз.

Повлияли ли представители «Атлетико» на судью? Не знаю. Это вопрос к нему. Это неправильное решение, которое изменило ход матча.

Пенальти «Атлетико»? Это правило, и они следуют ему довольно последовательно. Мне нечего сказать по этому поводу. Единственное, что я могу сказать о пенальти.

Есть много положительных моментов. Мы сделали много очень хороших вещей. Мы знали, что у нас будут тяжелые моменты. Их домашняя серия продолжается.

Мы в невероятном положении. Нам придется играть перед нашими болельщиками. Все в наших руках.

Субботний матч с «Фулхэмом»? Надо убедиться, что игроки едят, спят и получают много любви, чтобы быть в лучшей форме».

Ответный матч запланирован на 5 мая, начало в 22:00 по киевскому времени.