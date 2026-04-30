Микель АРТЕТА: «Это было против правил, я этого не понимаю»

Лига чемпионов
30 апреля 2026, 02:16 |
Главный тренер «Арсенала» прокомментировал ничью в матче против «Атлетико»

30 апреля 2026, 02:16
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал ничью в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико» (1:1):

«Я поговорил с ребятами и понял, что решение о пенальти, которое привело к отмене второго гола, было отменено. Это было против правил, и я этого не понимаю. Я очень расстроен. Контакт был очевиден. Арбитр принял решение, и его нельзя отменять, когда приходится пересматривать эпизод 13 раз.

Повлияли ли представители «Атлетико» на судью? Не знаю. Это вопрос к нему. Это неправильное решение, которое изменило ход матча.

Пенальти «Атлетико»? Это правило, и они следуют ему довольно последовательно. Мне нечего сказать по этому поводу. Единственное, что я могу сказать о пенальти.

Есть много положительных моментов. Мы сделали много очень хороших вещей. Мы знали, что у нас будут тяжелые моменты. Их домашняя серия продолжается.

Мы в невероятном положении. Нам придется играть перед нашими болельщиками. Все в наших руках.

Субботний матч с «Фулхэмом»? Надо убедиться, что игроки едят, спят и получают много любви, чтобы быть в лучшей форме».

Ответный матч запланирован на 5 мая, начало в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
Ян ОБЛАК: «Мы не думаем о том, чтобы поднять трофей»
Виктор ДЬЕКЕРЕШ: «Я не знаю, почему судьи это сделали»
Диего СИМЕОНЕ: «Я не верю в удачу»
Дмитрий Вус Источник: BBC
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
Футбол | 29 апреля 2026, 17:33 101
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок

Вингер Челси дисквалифицирован на 4 года

Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
Футбол | 29 апреля 2026, 20:30 12
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас

Известный тренер считает, что сейчас «горнякам» будет намного сложнее, чем в четвертьфинале с АЗ

Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера
Футбол | 29.04.2026, 08:18
Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера
Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера
Три футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
Футбол | 29.04.2026, 09:16
Три футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
Три футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
Атлетико – Арсенал – 1:1. По пенальти и спать. Видео голов и обзор матча
Футбол | 30.04.2026, 01:22
Атлетико – Арсенал – 1:1. По пенальти и спать. Видео голов и обзор матча
Атлетико – Арсенал – 1:1. По пенальти и спать. Видео голов и обзор матча
Популярные новости
Костюк в борьбе. Пары 1/4 финала супертурнира в Мадриде: когда играет Марта
Костюк в борьбе. Пары 1/4 финала супертурнира в Мадриде: когда играет Марта
28.04.2026, 11:49 3
Теннис
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
29.04.2026, 12:27 10
Футбол
Бывший тренер Уайлдера высказался о бое Усик – Верховен
Бывший тренер Уайлдера высказался о бое Усик – Верховен
28.04.2026, 07:18 1
Бокс
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
28.04.2026, 08:33 43
Футбол
Ребров нашел себе замену для сборной Украины. В УАФ приняли решение
Ребров нашел себе замену для сборной Украины. В УАФ приняли решение
28.04.2026, 09:52 41
Футбол
Шахтер готовит трансфер украинца из европейского чемпионата
Шахтер готовит трансфер украинца из европейского чемпионата
29.04.2026, 08:37 17
Футбол
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
28.04.2026, 16:01 5
Теннис
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
29.04.2026, 07:16
Футбол
