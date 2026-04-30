Альварес превзошел достижение Месси в Лиге чемпионов
Нападающий Атлетико забил 25 голов в ЛЧ за наименьшее количество матчей среди аргентинцев
Аргентинский нападающий мадридского Атлетико Хулиан Альварес забил свой 25-й гол в Лиге чемпионов.
Произошло это в домашнем полуфинальном матче сезона 2025/26 против Арсенала.
Свой 25-й гол в турнире Альварес забил в 41 поединке, что стало новым рекордом среди аргентинских футболистов.
Предыдущее достижение принадлежало Лионелю Месси, который свои первые 25 голов в ЛЧ забил в 42 матчах.
В списке лучших аргентинских бомбардиров в истории турнира Альварес догнал Эрнана Креспо и Лаутаро Мартинеса, также забивших 25 голов.
Больше нападающего Атлетико забили только Лионель Месси (129) и Серхио Агуэро (41).
Лучшие аргентинские бомбардиры в истории Лиги чемпионов
- 129 – Лионель Месси (163)
- 41 – Серхио Агуэро (79)
- 25 – Эрнан Креспо (65)
- 25 – Лаутаро Мартинес (66)
- 25 – Хулиан Альварес (41)
- 24 – Гонсало Игуаин (83)
- 24 – Анхель Ди Мария (116)
- 19 – Лисандро Лопес (47)
- 19 – Хулио Крус (48)
- 18 – Пауло Дибала (53)
В скобках – количество сыгранных матчей в турнире
Alvarez quickest Argentinian to 25 goals 🇦🇷#UCL pic.twitter.com/zHOI78GtRo— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 29, 2026
