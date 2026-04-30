Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Альварес превзошел достижение Месси в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
30 апреля 2026, 00:27
Альварес превзошел достижение Месси в Лиге чемпионов

Нападающий Атлетико забил 25 голов в ЛЧ за наименьшее количество матчей среди аргентинцев

Getty Images/Global Images Ukraine

Аргентинский нападающий мадридского Атлетико Хулиан Альварес забил свой 25-й гол в Лиге чемпионов.

Произошло это в домашнем полуфинальном матче сезона 2025/26 против Арсенала.

Свой 25-й гол в турнире Альварес забил в 41 поединке, что стало новым рекордом среди аргентинских футболистов.

Предыдущее достижение принадлежало Лионелю Месси, который свои первые 25 голов в ЛЧ забил в 42 матчах.

В списке лучших аргентинских бомбардиров в истории турнира Альварес догнал Эрнана Креспо и Лаутаро Мартинеса, также забивших 25 голов.

Больше нападающего Атлетико забили только Лионель Месси (129) и Серхио Агуэро (41).

Лучшие аргентинские бомбардиры в истории Лиги чемпионов

  • 129 – Лионель Месси (163)
  • 41 – Серхио Агуэро (79)
  • 25 – Эрнан Креспо (65)
  • 25 – Лаутаро Мартинес (66)
  • 25 – Хулиан Альварес (41)
  • 24 – Гонсало Игуаин (83)
  • 24 – Анхель Ди Мария (116)
  • 19 – Лисандро Лопес (47)
  • 19 – Хулио Крус (48)
  • 18 – Пауло Дибала (53)

В скобках – количество сыгранных матчей в турнире

Арсенал Лондон Атлетико Мадрид пенальти статистика Атлетико - Арсенал Лига чемпионов Хулиан Альварес Лионель Месси Эрнан Креспо Лаутаро Мартинес
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем