Альварес превзошел достижение Месси в Лиге чемпионов

Аргентинский нападающий мадридского Атлетико Хулиан Альварес забил свой 25-й гол в Лиге чемпионов.

Произошло это в домашнем полуфинальном матче сезона 2025/26 против Арсенала.

Свой 25-й гол в турнире Альварес забил в 41 поединке, что стало новым рекордом среди аргентинских футболистов.

Предыдущее достижение принадлежало Лионелю Месси, который свои первые 25 голов в ЛЧ забил в 42 матчах.

В списке лучших аргентинских бомбардиров в истории турнира Альварес догнал Эрнана Креспо и Лаутаро Мартинеса, также забивших 25 голов.

Больше нападающего Атлетико забили только Лионель Месси (129) и Серхио Агуэро (41).

Лучшие аргентинские бомбардиры в истории Лиги чемпионов

129 – Лионель Месси (163)

41 – Серхио Агуэро (79)

25 – Эрнан Креспо (65)

25 – Лаутаро Мартинес (66)

25 – Хулиан Альварес (41)

24 – Гонсало Игуаин (83)

24 – Анхель Ди Мария (116)

19 – Лисандро Лопес (47)

19 – Хулио Крус (48)

18 – Пауло Дибала (53)

В скобках – количество сыгранных матчей в турнире