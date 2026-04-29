Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  ФОТО. Атлетико – Арсенал: судья назначил 3-й пенальти, но изменил решение
Лига чемпионов
29 апреля 2026, 23:49 | Обновлено 29 апреля 2026, 23:54
2

ФОТО. Атлетико – Арсенал: судья назначил 3-й пенальти, но изменил решение

Рефери указал на точку после фола Давида Ганцко на Эберечи Эзе на 78-й минуте

2 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine

Нидерландский арбитр Данни Маккели назначил третий пенальти в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов 2025/26 между Атлетико и Арсеналом, но изменил свое решение.

На 78-й минуте Маккели указал на точку после фола Давида Ганцко в штрафной площади мадридской команды против Эберечи Эзе – словацкий центральный защитник наступил на ногу англичанину.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Но после просмотра VAR Маккели отменил пенальти. Правда, Ганцко все же получил желтую карточку, но не за нарушение правил, а за разговоры с арбитром.

Это могло быть третье пенальти в матче Атлетико – Арсенал: команды обменялись голами благодаря реализованным 11-метровым от Хулиана Альвареса и Виктора Дьекереша соответственно.

Встреча Атлетико и Арсенала стартовала 29 апреля в 22:00 по Киеву на Метрополитано в Мадриде, столице Испании.

По теме:
Даниил Агарков
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Хз чому судейка відмінив. Пеналька залізобетонна!
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем