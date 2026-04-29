Нидерландский арбитр Данни Маккели назначил третий пенальти в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов 2025/26 между Атлетико и Арсеналом, но изменил свое решение.

На 78-й минуте Маккели указал на точку после фола Давида Ганцко в штрафной площади мадридской команды против Эберечи Эзе – словацкий центральный защитник наступил на ногу англичанину.

Но после просмотра VAR Маккели отменил пенальти. Правда, Ганцко все же получил желтую карточку, но не за нарушение правил, а за разговоры с арбитром.

Это могло быть третье пенальти в матче Атлетико – Арсенал: команды обменялись голами благодаря реализованным 11-метровым от Хулиана Альвареса и Виктора Дьекереша соответственно.

Встреча Атлетико и Арсенала стартовала 29 апреля в 22:00 по Киеву на Метрополитано в Мадриде, столице Испании.

ФОТО. Атлетико – Арсенал: судья назначил 3-й пенальти, но изменил решение

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine