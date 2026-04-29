ФОТО. Атлетико – Арсенал: судья назначил 3-й пенальти, но изменил решение
Рефери указал на точку после фола Давида Ганцко на Эберечи Эзе на 78-й минуте
Нидерландский арбитр Данни Маккели назначил третий пенальти в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов 2025/26 между Атлетико и Арсеналом, но изменил свое решение.
На 78-й минуте Маккели указал на точку после фола Давида Ганцко в штрафной площади мадридской команды против Эберечи Эзе – словацкий центральный защитник наступил на ногу англичанину.
Но после просмотра VAR Маккели отменил пенальти. Правда, Ганцко все же получил желтую карточку, но не за нарушение правил, а за разговоры с арбитром.
Это могло быть третье пенальти в матче Атлетико – Арсенал: команды обменялись голами благодаря реализованным 11-метровым от Хулиана Альвареса и Виктора Дьекереша соответственно.
Встреча Атлетико и Арсенала стартовала 29 апреля в 22:00 по Киеву на Метрополитано в Мадриде, столице Испании.
