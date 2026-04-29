  4. Дьекереш стал первым шведом с 1986 года, забившим в полуфинале ЛЧ/КЕЧ
29 апреля 2026, 23:21 | Обновлено 29 апреля 2026, 23:22
Дьекереш стал первым шведом с 1986 года, забившим в полуфинале ЛЧ/КЕЧ

Вспомним, за какую команду играли прошлые шведские бомбардиры данной стадии турнира

Нападающий лондонского Арсенала Виктор Дьекереш стал первым шведским футболистом, начиная со 2 апреля 1986 года, отличившимся голом в полуфинале Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов.

Произошло это в выездном матче против Атлетико в Мадриде.

В последний раз к Дьекерешу шведским игрокам удавалось забить гол на данной стадии турнира 40 лет назад, в матчах Гетеборга против Барселоны в Кубке европейских чемпионов.

Тогда голами за шведов отличились Томми Холмгрен и Торбьорн Нильссон (дважды).

Лига чемпионов статистика Атлетико Мадрид Арсенал Лондон Атлетико - Арсенал Виктор Дьекереш
Оцените материал
