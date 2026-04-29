Дьекереш стал первым шведом с 1986 года, забившим в полуфинале ЛЧ/КЕЧ
Вспомним, за какую команду играли прошлые шведские бомбардиры данной стадии турнира
Нападающий лондонского Арсенала Виктор Дьекереш стал первым шведским футболистом, начиная со 2 апреля 1986 года, отличившимся голом в полуфинале Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов.
Произошло это в выездном матче против Атлетико в Мадриде.
В последний раз к Дьекерешу шведским игрокам удавалось забить гол на данной стадии турнира 40 лет назад, в матчах Гетеборга против Барселоны в Кубке европейских чемпионов.
Тогда голами за шведов отличились Томми Холмгрен и Торбьорн Нильссон (дважды).
🇸🇪 Victor Gyökeres devient e 1er buteur suédois en demi-finales de C1 depuis Tommy Holmgren et Torbjörn Nilsson avec Göteborg contre le FC Barcelone le 2 avril 1986. #ATLARS— Stats Foot (@Statsdufoot) April 29, 2026
