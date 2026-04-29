Винисиус Жуниор ставит ультиматум Реалу: Либо я, либо Моуриньо
Винисиус Жуниор не хочет быть подопечным Жозе Моуриньо
В 2026 году «Бенфика» и «Реал» провели три матча подряд в Лиге чемпионов. Форвард мадридцев Винисиус Жуниор услышал в свой адрес от Джанлуки Престианни то ли расистские, то ли гомофобные оскорбления, что вылилось в жуткий скандал. Наставник лиссабонцев Жозе Моуриньо также обменялся с бразильцем некрасивыми словами.
Тот вечер может стать судьбоносным в карьере одного или другого, потому что 25-летний футболист заявил руководству «Реала», что не будет в той же команде, что и Моуриньо. Еще не было официальных переговоров мадридского клуба с португальским тренером, и Винисиусу пока не о чем волноваться.
Жозе Моуриньо тренировал «Реал» с 2010 по 2013 год, в 178 матчах (127 побед, 28 ничьих и 23 поражения) было добыто три трофея.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
