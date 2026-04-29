Арсенал подал жалобу в УЕФА перед матчем с Атлетико. Что произошло?
Лондонцы были недовольны высотой газона на стадионе «Метрополитано»
Тренерский штаб лондонского «Арсенала» подал жалобу в УЕФА перед началом матча с мадридским «Атлетико» в 1/2 финала Лиги чемпионов.
Причиной обращения «канониров» в европейскую ассоциацию стала высота газона на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.
«Арсенал» был серьезно обеспокоен состоянием поля на арене, указав на превышение допустимой нормы высоты травы.
По мнению лондонского клуба, «Атлетико» допустил нарушение регламента относительно состояния поля с целью замедления движения мяча в матче.
Чтобы снизить градус конфликта, УЕФА провела проверку и установила, что высота газона на «Метрополитано» составляет 6 миллиметров – это допустимая норма.
Ранее с аналогичной претензией в УЕФА обращалась «Барселона» перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов. В той ситуации УЕФА также опровергла факт нарушения правил со стороны «Атлетико».
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Горняки» хотят приобрести Желизко
Вингер Челси дисквалифицирован на 4 года