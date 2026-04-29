Миколенко – в топ-5 лучших крайних защитников Англии
Виталий Миколенко часто и точно играет вперед
Игрок обороны «Эвертона» Виталий Миколенко стал одним из лучших футболистов Премьер-лиги Англии в текущем сезоне. 26-летний украинец занимает пятое место среди крайних защитников в чемпионате Англии по количеству точных передач вперед. Их у Миколенко 397.
Лучше показатели только у Педро Порро из «Тоттенхэма», Адриана Трюффера из «Борнмута», Доминика Собослаи из «Ливерпуля» и Матеуса Нунеса из «Манчестер Сити».
В текущем сезоне Миколенко 32 раза выходил на поле и отметился одним ассистом.
Лидеры среди крайних защитников по точным передачам вперед в АПЛ:
🏴 Premier League Full-backs: Forward passes completed— DataMB (@DataMB_) April 29, 2026
◉ 489 — Matheus Nunes (Man City, 27)
◎ 415 — D. Szoboszlai (Liverpool, 25)
◎ 405 — A. Truffert (Bournemouth, 24)
◎ 400 — Pedro Porro (Tottenham, 26)
◎ 397 — V. Mykolenko (Everton, 26)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
