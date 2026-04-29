29 апреля 2026, 21:35 |
Миколенко – в топ-5 лучших крайних защитников Англии

Виталий Миколенко часто и точно играет вперед

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Игрок обороны «Эвертона» Виталий Миколенко стал одним из лучших футболистов Премьер-лиги Англии в текущем сезоне. 26-летний украинец занимает пятое место среди крайних защитников в чемпионате Англии по количеству точных передач вперед. Их у Миколенко 397.

Лучше показатели только у Педро Порро из «Тоттенхэма», Адриана Трюффера из «Борнмута», Доминика Собослаи из «Ливерпуля» и Матеуса Нунеса из «Манчестер Сити».

В текущем сезоне Миколенко 32 раза выходил на поле и отметился одним ассистом.

Лидеры среди крайних защитников по точным передачам вперед в АПЛ:

Виталий Миколенко Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Педро Порро Адриан Трюффер Доминик Собослаи Матеус Нунес
Руслан Полищук
