Олег ОЧЕРЕТЬКО: «Нам безразлично, когда играть»
Полузащитник «Шахтера» поделился ожиданиями от матча против «Кристал Пэлас»
Полузащитник донецкого «Шахтера» Олег Очеретько поделился своими ожиданиями от первого матча полуфинала Лиги конференций против лондонского «Кристал Пэлас».
– Добрый вечер всем! Завтра, полагаю, нас ждет испытание как молодой команды. Хотим играть в свой, атакующий футбол и постараемся порадовать наших болельщиков.
– Перед полуфиналом очень легко эмоционально перегореть еще до начала матча. Как лично ты стараешься сохранить правильный баланс эмоций и в целом какое настроение у тебя и у команды?
– Настроение прекрасное. Уже хотим играть, у всех настроение очень позитивное. Хочется также почувствовать классную атмосферу на стадионе от наших болельщиков.
– В «Кристал Палас» очень высокая команда, особенно это касается центральных нападающих, а средний рост «Шахтера» ниже. Как будете бороться с этой разницей?
– Да, знаем, что у них очень высокий нападающий, но мы будем играть с умом, так сказать, и не позволим подавать на него в штрафную зону.
– У тебя непростой путь – через аренды, возвращение в команду, борьбу за место в основном составе. Насколько особенным является момент сейчас представлять клуб в полуфинале еврокубка?
– Действительно, у меня был непростой путь в первую команду «Шахтера», я много где побывал, много где играл. И очень доволен, что представляю эту эмблему, эту команду во главе с Мистером, очень рад, что мы вышли в полуфинал. Хочу добиться с этим клубом только лучшего результата, вот и все.
– Впервые в этом сезоне вы будете играть с представителем лиги топ-5, ведь чемпионат АПЛ является самым сильным в мире. Добавляет ли дополнительную мотивацию этот фактор – показать себя на уровне такого соперника?
– Да, мы прошли такой путь, очень непростой, тяжелый. У нас каждые два дня переезд в другие страны, мы путешествуем, и это будет сейчас очень непростое испытание – играть против этой команды. Но, конечно, все хотят показать себя против команд из топ-5, особенно против такого клуба, как «Кристал Пэлас».
– У вас будет три сложных по уровню соперников матча в течение семи дней. Учитывая такую плотность и сложность графика, не думали ли вы о том, чтобы пожертвовать сверхпринципиальным поединком с «Динамо» в чемпионате Украины, чтобы сберечь силы? Ведь «ПСЖ» прибегает к переносу матчей, «Атлетико» в Ла Лиге играет вторым составом, чтобы сберечь силы, а полуфинал Лиги конференций проходит не на регулярной основе.
– Знаете, нам, так сказать, все равно, когда играть, в какое время – мы максимально отдаемся. Эти переезды делают нас только сильнее. Хотим побеждать. Играем за эту эмблему, за болельщиков, и никто не может расслабиться – все отдаются полностью на футбольном поле, на 100 процентов.
Матч «Шахтер» – «Кристал Пэлас» состоится 30 апреля в 22:00 по киевскому времени.
