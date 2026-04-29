  4. Олег ОЧЕРЕТЬКО: «Нам безразлично, когда играть»
29 апреля 2026, 20:26
Полузащитник донецкого «Шахтера» Олег Очеретько поделился своими ожиданиями от первого матча полуфинала Лиги конференций против лондонского «Кристал Пэлас».

– Добрый вечер всем! Завтра, полагаю, нас ждет испытание как молодой команды. Хотим играть в свой, атакующий футбол и постараемся порадовать наших болельщиков.

– Перед полуфиналом очень легко эмоционально перегореть еще до начала матча. Как лично ты стараешься сохранить правильный баланс эмоций и в целом какое настроение у тебя и у команды?

– Настроение прекрасное. Уже хотим играть, у всех настроение очень позитивное. Хочется также почувствовать классную атмосферу на стадионе от наших болельщиков.

– В «Кристал Палас» очень высокая команда, особенно это касается центральных нападающих, а средний рост «Шахтера» ниже. Как будете бороться с этой разницей?

– Да, знаем, что у них очень высокий нападающий, но мы будем играть с умом, так сказать, и не позволим подавать на него в штрафную зону.

– У тебя непростой путь – через аренды, возвращение в команду, борьбу за место в основном составе. Насколько особенным является момент сейчас представлять клуб в полуфинале еврокубка?

– Действительно, у меня был непростой путь в первую команду «Шахтера», я много где побывал, много где играл. И очень доволен, что представляю эту эмблему, эту команду во главе с Мистером, очень рад, что мы вышли в полуфинал. Хочу добиться с этим клубом только лучшего результата, вот и все.

– Впервые в этом сезоне вы будете играть с представителем лиги топ-5, ведь чемпионат АПЛ является самым сильным в мире. Добавляет ли дополнительную мотивацию этот фактор – показать себя на уровне такого соперника?

– Да, мы прошли такой путь, очень непростой, тяжелый. У нас каждые два дня переезд в другие страны, мы путешествуем, и это будет сейчас очень непростое испытание – играть против этой команды. Но, конечно, все хотят показать себя против команд из топ-5, особенно против такого клуба, как «Кристал Пэлас».

– У вас будет три сложных по уровню соперников матча в течение семи дней. Учитывая такую плотность и сложность графика, не думали ли вы о том, чтобы пожертвовать сверхпринципиальным поединком с «Динамо» в чемпионате Украины, чтобы сберечь силы? Ведь «ПСЖ» прибегает к переносу матчей, «Атлетико» в Ла Лиге играет вторым составом, чтобы сберечь силы, а полуфинал Лиги конференций проходит не на регулярной основе.

– Знаете, нам, так сказать, все равно, когда играть, в какое время – мы максимально отдаемся. Эти переезды делают нас только сильнее. Хотим побеждать. Играем за эту эмблему, за болельщиков, и никто не может расслабиться – все отдаются полностью на футбольном поле, на 100 процентов.

Матч «Шахтер» – «Кристал Пэлас» состоится 30 апреля в 22:00 по киевскому времени.

Источник: ФК Шахтер Донецк
У шахтёра длинная как Бруклинский мост лавочка. Горняки могут играть хоть каждый день. 
