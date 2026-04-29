ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль сообщил новости о травме Салаха
Египтянин сможет попрощаться с командой
Английский «Ливерпуль» выступил с официальным заявлением относительно травмы египетского вингера Мохамеда Салаха, полученной им в матче 34-го тура Английской Премьер-лиги против лондонского «Кристал Пэлас» (3:1)..
По информации клуба, мышечное повреждение 33-летнего футболиста оказалось незначительным, поэтому он еще сможет выйти на поле в текущем сезоне.
Напомним, в конце марта игрок объявил, что покинет команду по окончании сезона 2025/26.
В сезоне 2025/26 Мохамед Салах провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 12 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.
Liverpool FC can confirm Mohamed Salah is expected to be available to play again before the end of this season ℹ️— Liverpool FC (@LFC) April 29, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Имя функционера обсуждали и вспоминали бизнесмен Тимур Миндич и бывший помощник Зеленского
Анатолий Трубин летом покинет клуб