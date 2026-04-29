  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль сообщил новости о травме Салаха
Англия
29 апреля 2026, 21:57
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль сообщил новости о травме Салаха

Египтянин сможет попрощаться с командой

ФК Ливерпуль. Мохамед Салах

Английский «Ливерпуль» выступил с официальным заявлением относительно травмы египетского вингера Мохамеда Салаха, полученной им в матче 34-го тура Английской Премьер-лиги против лондонского «Кристал Пэлас» (3:1)..

По информации клуба, мышечное повреждение 33-летнего футболиста оказалось незначительным, поэтому он еще сможет выйти на поле в текущем сезоне.

Напомним, в конце марта игрок объявил, что покинет команду по окончании сезона 2025/26.

В сезоне 2025/26 Мохамед Салах провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 12 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

