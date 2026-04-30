Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назван худший вариант для Мудрика. Еще долго без футбола
Англия
30 апреля 2026, 19:16 | Обновлено 30 апреля 2026, 19:19
508
0

Украинец ждет вердикт Арбитражного суда

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Авторитетный британский ресурс Sky Sports оценил информацию о деле Михаила Мудрика, который подал апелляцию на решение о дисквалификации за допинг в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

«Пока что мы знаем только одно – Мудрик дисквалифицирован Футбольной ассоциацией. Говорят про 4 года бана, но без официального подтверждения. Ассоциация, Челси и Мудрик ничего не комментируют – такая их политика. Михаил уже пропустил почти 18 месяцев, и если он проиграет апелляцию, то останется без футбола до конца 2028 года».

«Но это худший вариант. И это будет большой удар и для игрока, и для Челси», – указано в материале Sky Sports.

Арбитражный суд пока не назначил дату слушания.

допинг Спортивный арбитражный суд (CAS) Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем