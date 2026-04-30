Назван худший вариант для Мудрика. Еще долго без футбола

Авторитетный британский ресурс Sky Sports оценил информацию о деле Михаила Мудрика, который подал апелляцию на решение о дисквалификации за допинг в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

«Пока что мы знаем только одно – Мудрик дисквалифицирован Футбольной ассоциацией. Говорят про 4 года бана, но без официального подтверждения. Ассоциация, Челси и Мудрик ничего не комментируют – такая их политика. Михаил уже пропустил почти 18 месяцев, и если он проиграет апелляцию, то останется без футбола до конца 2028 года».

«Но это худший вариант. И это будет большой удар и для игрока, и для Челси», – указано в материале Sky Sports.

Арбитражный суд пока не назначил дату слушания.