КОКЕ: «Чем ближе матч, тем больше я нервничаю»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Коке поделился своими ожиданиями от первого матча полуфинала Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала»:

«Чем ближе день матча, тем больше я нервничаю и чувствую, как у меня крутит в животе. Это немного напоминает первое свидание с девушкой, которую только что встретил. Но как только выходишь на поле и начинаешь разминку, все это проходит. Я чувствую то же волнение и предвкушение, что и перед финалом. Потом я сохраняю спокойствие, чтобы сыграть матч, ведь это всего лишь футбол, и стараюсь оставаться уравновешенным.

Барриос — ключевой игрок с огромным настоящим и будущим, но ему не повезло с травмами. Мы теряем его энергию, его футбольные способности и его выдержку. Я поговорил с ним и сказал то, что нужно было сказать, и надеюсь, что он вернется как можно скорее.

Баланс между интенсивностью и спокойствием? Это чрезвычайно важно. Мы видели это в четвертьфинале против «Барселоны». Эти матчи решаются мелкими деталями. Уровень команд невероятно высок, и ты должен быть внимателен ко всему, сохранять хладнокровие, чтобы знать, когда атаковать, а когда отступать, и поддерживать максимальную концентрацию, потому что все сводится к деталям.

Я не считаю, что это мой последний шанс выиграть ЛЧ. Мне очень нравится, что мы в полуфинале, такое случается не каждый год. Перед матчем против «Барселоны» мы говорили, что это будет седьмой раз, когда «Атлетико» дошел так далеко. Для меня это четвертый. Не знаю, будет ли еще один, но я буду наслаждаться этим так же, как и всеми предыдущими.

С возрастом становится тяжелее играть, это случается со всеми нами, игроками, но меня это не удивляет. Каждый день я все больше мотивирован быть здесь, продолжать это делать, и именно эта мотивация ведет меня к такому уровню в этом сезоне.

Сделать прощальный подарок Гризманну? Если бы он смог попрощаться с Лигой чемпионов, это было бы невероятно для всех, но нас так же мотивирует надежда на победу в Лиге чемпионов. Несмотря на то, что Антуан не будет здесь в следующем году, мы играем, чтобы завоевать высшую награду, а высшая награда — это Лига чемпионов.

Чем этот сезон отличается от предыдущих? Тем, что мы живем этим моментом. Прошлое осталось в прошлом, и я не замечаю ничего удивительного. Мы играем против выдающейся команды, это полуфинал Лиги чемпионов, и я не вижу никакой разницы. Я очень мотивирован».

Матч «Атлетико» — «Арсенал» состоится 29 апреля в 22:00 по киевскому времени.