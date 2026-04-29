Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
29 апреля 2026, 18:49 | Обновлено 29 апреля 2026, 18:51
Езерский спрогнозировал, как завершится матч между Шахтером и Кристал Пэлас

«Шахтеру» нужно готовиться к жестким единоборствам

УАФ. Владимир Езерский

Бывший игрок национальной сборной Украины и Шахтера Владимир Езерский эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на первый полуфинальный матч горняков в Лиге конференций с английским клубом Кристал Пэлас, который состоится 30 апреля в польском Кракове.

«В текущем сезоне на международной арене «Шахтеру» еще не приходилось встречаться с таким серьезным оппонентом. Интерес к противостоянию подогревает и то, что будут выяснять отношения команды, которые придерживаются разных стилей. «Шахтер» делает ставку на техничный, комбинационный футбол, тогда как «Кристалл Пэлас» – на динамику, длинные передачи, навязывание борьбы у владений визави. Номинальным хозяевам нужно быть настороже, четкими при подстраховке и не разрешать лондонцам доминировать во время розыгрышей стандартных положений.

Дончане должны дорожить мячом, быть изобретательными в соперничестве с физически крепким оппонентом, преобладать в подвижности, разнообразии и это поможет в Кракове отпраздновать викторию – 2:1».

Первый полуфинальный поединок «Шахтер» – «Кристалл Пелас» будет обслуживать немецкая бригада судей во главе с Феликсом Цвайером.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» хочет купить украинца, который фейерит в Европе.

