В Испании вратаря дисквалифицировали на 13 матчей за удар кулаком
Эстебан Андрада надолго отлучен от футбола
На 90-й минуте матча 37-го тура испанской Сегунды против «Уэски» (0:1) вратарь «Сарагосы» Эстебан Андрада получил вторую желтую карточку за толчок соперника. Удостовершившись, что арбитр удалил его с поля, голкипер подорвался, подбежал к вставшему на ноги оппоненту и мощным ударом кулака его вырубил.
Стало известно наказание для Андрады – он отстранен от футбола на целых 13 матчей. Его команда рискует вылететь из Сегунды.
Клуб буйного вратаря обвинил в той драке главного арбитра, который якобы не справился со своей работой. В матче против «Уэски» помимо Андраде еще два игрока увидели перед собой «красный свет» за драку.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
