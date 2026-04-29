  4. В Испании вратаря дисквалифицировали на 13 матчей за удар кулаком
29 апреля 2026, 18:35
В Испании вратаря дисквалифицировали на 13 матчей за удар кулаком

Эстебан Андрада надолго отлучен от футбола

Getty Images/Global Images Ukraine

На 90-й минуте матча 37-го тура испанской Сегунды против «Уэски» (0:1) вратарь «Сарагосы» Эстебан Андрада получил вторую желтую карточку за толчок соперника. Удостовершившись, что арбитр удалил его с поля, голкипер подорвался, подбежал к вставшему на ноги оппоненту и мощным ударом кулака его вырубил.

Стало известно наказание для Андрады – он отстранен от футбола на целых 13 матчей. Его команда рискует вылететь из Сегунды.

Клуб буйного вратаря обвинил в той драке главного арбитра, который якобы не справился со своей работой. В матче против «Уэски» помимо Андраде еще два игрока увидели перед собой «красный свет» за драку.

Руслан Полищук
