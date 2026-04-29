ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты продлили контракт с перспективным вингером

Клуб УПЛ Карпаты объявил о новом контракте атакующего полузащитника Яна Костенко. Соглашение рассчитано на три сезона – до лета 2029 года.

22-летний Костенко во второй части нынешнего сезона стал одним из лидеров команды, забив четыре гола в шести последних встречах. В СМИ сразу появилась информация об интересе к футболисту со стороны Колоса и других клубов УПЛ.

Всего за первую команду Карпат Ян забил 12 голов и сделал 7 результативных передач в 71 матче.