Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты продлили контракт с перспективным вингером
Украина. Премьер лига
29 апреля 2026, 18:01 | Обновлено 29 апреля 2026, 18:52
900
0

ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты продлили контракт с перспективным вингером

Ян Костенко получил новый договор

900
0
ФК Карпаты

Клуб УПЛ Карпаты объявил о новом контракте атакующего полузащитника Яна Костенко. Соглашение рассчитано на три сезона – до лета 2029 года.

22-летний Костенко во второй части нынешнего сезона стал одним из лидеров команды, забив четыре гола в шести последних встречах. В СМИ сразу появилась информация об интересе к футболисту со стороны Колоса и других клубов УПЛ.

Всего за первую команду Карпат Ян забил 12 голов и сделал 7 результативных передач в 71 матче.

По теме:
Одна фамилия. Шапаренко назвал самого сложного соперника в карьере
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб признан банкротом из-за долга Шахтеру
Игорь Суркис вышел с обращением к одному из главных старожилов Динамо
Карпаты Львов Ян Костенко продление контракта Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф Сабо дал прогноз на матч Лиги конференций Шахтер – Кристал Пэлас
Футбол | 29 апреля 2026, 15:47 0
Йожеф Сабо дал прогноз на матч Лиги конференций Шахтер – Кристал Пэлас
Йожеф Сабо дал прогноз на матч Лиги конференций Шахтер – Кристал Пэлас

Авторитетный тренер фаворитом этого противостояния видит английскую команду

Динамо останется без двух игроков сборной Украины перед матчем с Шахтером
Футбол | 29 апреля 2026, 08:51 8
Динамо останется без двух игроков сборной Украины перед матчем с Шахтером
Динамо останется без двух игроков сборной Украины перед матчем с Шахтером

Владимир Бражко и Николай Михайленко получили повреждение перед игрой против «Кривбасса»

Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
Футбол | 29.04.2026, 00:03
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
ПСЖ – Бавария – 5:4. До УПЛ не дотянули. Видео голов и обзор матча
Футбол | 29.04.2026, 00:34
ПСЖ – Бавария – 5:4. До УПЛ не дотянули. Видео голов и обзор матча
ПСЖ – Бавария – 5:4. До УПЛ не дотянули. Видео голов и обзор матча
Шахтер готовит трансфер украинца из европейского чемпионата
Футбол | 29.04.2026, 08:37
Шахтер готовит трансфер украинца из европейского чемпионата
Шахтер готовит трансфер украинца из европейского чемпионата
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Опредены четыре четвертьфиналистки престижного турнира в Мадриде
Опредены четыре четвертьфиналистки престижного турнира в Мадриде
27.04.2026, 17:09 5
Теннис
Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера
Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера
29.04.2026, 08:18 11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Джошуа и Фьюри подписали контракт на мега-бой
ОФИЦИАЛЬНО. Джошуа и Фьюри подписали контракт на мега-бой
27.04.2026, 17:59 6
Бокс
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
28.04.2026, 16:01 5
Теннис
Решение принято. Моуринью отказался от лидера сборной Украины – есть замена
Решение принято. Моуринью отказался от лидера сборной Украины – есть замена
29.04.2026, 07:50 16
Футбол
Лион оказался в сложной ситуации из-за Яремчука
Лион оказался в сложной ситуации из-за Яремчука
28.04.2026, 07:02 3
Футбол
Три футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
Три футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
29.04.2026, 09:16 3
Футбол
Александр УСИК: «Этот боксер – просто машина. Он точно готов»
Александр УСИК: «Этот боксер – просто машина. Он точно готов»
27.04.2026, 23:59 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем