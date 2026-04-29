Три игрока вернулись в состав Барселоны. На Эль-Классико будут готовы

«Барселона» получила усиление за неделю до важного матча против мадридского «Реала» в чемпионате Испании.

Лидер атаки Рафинья, молодой талант Марк Берналь и защитник Андреас Кристенсен провели тренировку в общей группе после пребывания в лазарете.

Текущее состояние здоровья трех футболистов не сообщается, однако, вероятно, они уже готовы вернуться на футбольное поле.

Каталонский клуб близок к завоеванию чемпионского титула Испании. Согласно календарю, «Барселону» дальше ждут матчи против «Осасуны», «Реала», «Алавеса», «Бетиса» и «Валенсии».

Эль-Классико состоится 10 мая на «Камп Ноу». Вероятно, результат этого матча поставит точку в борьбе за золото Ла Лиги.