Три игрока вернулись в состав Барселоны. На Эль-Классико будут готовы
Рафинья, Марк Берналь и Андреас Кристенсен провели тренировку с командой
«Барселона» получила усиление за неделю до важного матча против мадридского «Реала» в чемпионате Испании.
Лидер атаки Рафинья, молодой талант Марк Берналь и защитник Андреас Кристенсен провели тренировку в общей группе после пребывания в лазарете.
Текущее состояние здоровья трех футболистов не сообщается, однако, вероятно, они уже готовы вернуться на футбольное поле.
Каталонский клуб близок к завоеванию чемпионского титула Испании. Согласно календарю, «Барселону» дальше ждут матчи против «Осасуны», «Реала», «Алавеса», «Бетиса» и «Валенсии».
Эль-Классико состоится 10 мая на «Камп Ноу». Вероятно, результат этого матча поставит точку в борьбе за золото Ла Лиги.
Raphinha, Marc Bernal and Andreas Christensen do part of the session! 👏 pic.twitter.com/7LLDgdcYKU— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 29, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
