Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Три игрока вернулись в состав Барселоны. На Эль-Классико будут готовы
Испания
29 апреля 2026, 16:24 | Обновлено 29 апреля 2026, 16:30
429
0

Три игрока вернулись в состав Барселоны. На Эль-Классико будут готовы

Рафинья, Марк Берналь и Андреас Кристенсен провели тренировку с командой

429
0
Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселона» получила усиление за неделю до важного матча против мадридского «Реала» в чемпионате Испании.

Лидер атаки Рафинья, молодой талант Марк Берналь и защитник Андреас Кристенсен провели тренировку в общей группе после пребывания в лазарете.

Текущее состояние здоровья трех футболистов не сообщается, однако, вероятно, они уже готовы вернуться на футбольное поле.

Каталонский клуб близок к завоеванию чемпионского титула Испании. Согласно календарю, «Барселону» дальше ждут матчи против «Осасуны», «Реала», «Алавеса», «Бетиса» и «Валенсии».

Эль-Классико состоится 10 мая на «Камп Ноу». Вероятно, результат этого матча поставит точку в борьбе за золото Ла Лиги.

По теме:
Реал составил список из восьми футболистов, которые покинут мадридский клуб
ОФИЦИАЛЬНО: За прикрытый рот будут удалять с поля
ФОТО. Более €5 млн и сосед Месси: звезда Барсы удивил своим новым домом
Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Рафинья Диас Андреас Кристенсен Марк Берналь Реал Мадрид тренировка
Андрей Витренко Источник: ФК Барселона
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера
Футбол | 29 апреля 2026, 08:18 11
Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера
Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера

На вратаря претендуют «Интер» и «ПСЖ»

Динамо останется без двух игроков сборной Украины перед матчем с Шахтером
Футбол | 29 апреля 2026, 08:51 8
Динамо останется без двух игроков сборной Украины перед матчем с Шахтером
Динамо останется без двух игроков сборной Украины перед матчем с Шахтером

Владимир Бражко и Николай Михайленко получили повреждение перед игрой против «Кривбасса»

Значительный прорыв в деле Мудрика. Игрок нарушил молчание
Футбол | 29.04.2026, 15:55
Значительный прорыв в деле Мудрика. Игрок нарушил молчание
Значительный прорыв в деле Мудрика. Игрок нарушил молчание
Шахтер готовит трансфер украинца из европейского чемпионата
Футбол | 29.04.2026, 08:37
Шахтер готовит трансфер украинца из европейского чемпионата
Шахтер готовит трансфер украинца из европейского чемпионата
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины
Хоккей | 29.04.2026, 07:00
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
28.04.2026, 08:33 41
Футбол
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
29.04.2026, 07:16
Футбол
ПСЖ – Бавария – 5:4. До УПЛ не дотянули. Видео голов и обзор матча
ПСЖ – Бавария – 5:4. До УПЛ не дотянули. Видео голов и обзор матча
29.04.2026, 00:34 3
Футбол
Бывший тренер Уайлдера высказался о бое Усик – Верховен
Бывший тренер Уайлдера высказался о бое Усик – Верховен
28.04.2026, 07:18 1
Бокс
Ребров нашел себе замену для сборной Украины. В УАФ приняли решение
Ребров нашел себе замену для сборной Украины. В УАФ приняли решение
28.04.2026, 09:52 41
Футбол
Опредены четыре четвертьфиналистки престижного турнира в Мадриде
Опредены четыре четвертьфиналистки престижного турнира в Мадриде
27.04.2026, 17:09 5
Теннис
УАФ определилась с фаворитом на должность главного тренера сборной Украины
УАФ определилась с фаворитом на должность главного тренера сборной Украины
28.04.2026, 08:01 53
Футбол
Сенсация: 32-я ракетка мира в 1/4 финала супертурнира выбила Соболенко!
Сенсация: 32-я ракетка мира в 1/4 финала супертурнира выбила Соболенко!
28.04.2026, 23:41 60
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем