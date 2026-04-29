29 апреля 2026, 15:55 | Обновлено 29 апреля 2026, 16:00
Значительный прорыв в деле Мудрика. Игрок нарушил молчание

Дело украинца передано в CAS

Getty Images/Global Images Ukraine

Стали известны новые подробности по делу украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика.

Как сообщает журналист talkSPORT Бен Джейкобс, дело футболиста о допинге передано в Спортивный арбитражный суд (CAS). По его данным, Мудрик нарушил молчание и подал апелляцию на решение Футбольной ассоциации Англии (FA) об отстранении еще 27 февраля. О том, чего именно требует Михаил в CAS и чем обосновывает свою невиновность, не сообщается.

«Стороны обмениваются письменными заявлениями. Дата слушания еще не назначена», – сообщил он.

Обычное рассмотрение дел в CAS длится от 6 до 12 месяцев. Апелляционная процедура занимает 4-5 месяцев.

Санкции в отношении Мудрика FA ввела еще в декабре 2024 года. Украинца подозревают в употреблении запрещенного вещества. Ожидается, что футболист вернется на поле только в 2027 году, если апелляции не изменят срок наказания.

Андрей Плыгун Источник: talkSPORT
Вголос аплодую юристам Мудрика! Це ж треба - буквально, на рівному місці вигадують усе нові й нові способи "честного отьёма денег". Майстри мішиного доїння.
купили якогось цапа-відбувайла, на якого все повісять? ...прибиральник УАФ чи масажист якийсь?
