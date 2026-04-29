Значительный прорыв в деле Мудрика. Игрок нарушил молчание
Дело украинца передано в CAS
Стали известны новые подробности по делу украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика.
Как сообщает журналист talkSPORT Бен Джейкобс, дело футболиста о допинге передано в Спортивный арбитражный суд (CAS). По его данным, Мудрик нарушил молчание и подал апелляцию на решение Футбольной ассоциации Англии (FA) об отстранении еще 27 февраля. О том, чего именно требует Михаил в CAS и чем обосновывает свою невиновность, не сообщается.
«Стороны обмениваются письменными заявлениями. Дата слушания еще не назначена», – сообщил он.
Обычное рассмотрение дел в CAS длится от 6 до 12 месяцев. Апелляционная процедура занимает 4-5 месяцев.
Санкции в отношении Мудрика FA ввела еще в декабре 2024 года. Украинца подозревают в употреблении запрещенного вещества. Ожидается, что футболист вернется на поле только в 2027 году, если апелляции не изменят срок наказания.
🚨 EXCLUSIVE: Mykhailo Mudryk's doping case has gone to CAS. Appeal filed by Mudryk against the FA on February 26. Parties exchanging written submissions. A hearing is yet to be scheduled.🇺🇦 pic.twitter.com/TN6pikcbqj— Ben Jacobs (@JacobsBen) April 29, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Первый полуфинальный поединок начнется 29 апреля в 22:00 по Киеву
На вратаря претендуют «Интер» и «ПСЖ»