Значительный прорыв в деле Мудрика. Игрок нарушил молчание

Стали известны новые подробности по делу украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика.

Как сообщает журналист talkSPORT Бен Джейкобс, дело футболиста о допинге передано в Спортивный арбитражный суд (CAS). По его данным, Мудрик нарушил молчание и подал апелляцию на решение Футбольной ассоциации Англии (FA) об отстранении еще 27 февраля. О том, чего именно требует Михаил в CAS и чем обосновывает свою невиновность, не сообщается.

«Стороны обмениваются письменными заявлениями. Дата слушания еще не назначена», – сообщил он.

Обычное рассмотрение дел в CAS длится от 6 до 12 месяцев. Апелляционная процедура занимает 4-5 месяцев.

Санкции в отношении Мудрика FA ввела еще в декабре 2024 года. Украинца подозревают в употреблении запрещенного вещества. Ожидается, что футболист вернется на поле только в 2027 году, если апелляции не изменят срок наказания.