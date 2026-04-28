Сергей ПАЛКИН: «Мы рискуем потерять 30 миллионов евро»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин высказался о вингере «Челси» Михаиле Мудрике:

«В его контракте предусмотрены бонусы на сумму 30 миллионов евро. И если он не будет играть, если «Челси» не будет добиваться результатов, мы потеряем 30 миллионов евро. Для нас это серьезный финансовый удар.

Поэтому все надеются, что эта история завершится как можно скорее положительным исходом и Мудрик вернется на поле. В противном случае мы рискуем потерять 30 миллионов евро».

Футболист перебрался в лондонский гранд из украинского клуба зимой 2023 года за 70 миллионов евро + бонусы. С декабря 2024 года Мудрик не выходит на поле из-за дисквалификации, полученной за допинг.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» получил предложение из АПЛ по игроку сборной Украины.