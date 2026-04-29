ОФИЦИАЛЬНО. Байер продлил контракт с одним из ключевых игроков команды
Эдмонд Тапсоба остается в Леверкузене
«Байер» сообщил на официальных страницах клуба о продлении контракта с центральным защитником Эдмоном Тапсобой.
27-летний игрок сборной Буркина-Фасо подписал новое соглашение до 30 июня 2031 года.
Тапсоба присоединился к клубу в начале 2020 года из португальской «Витории Гимарайнш». С тех пор он сыграл за команду 267 матчей, в которых забил 13 голов.
Вместе с «Байером» Эдмонд выиграл чемпионат Германии, Кубок и Суперкубок Германии.
«Так долго оставаться в одном клубе – сегодня в профессиональном футболе такое случается нечасто. «Байер» стал для меня чем-то особенным, второй домом, где я нашел много друзей. Я горжусь тем, чего мы достигли вместе. Здесь у меня были замечательные моменты, и я смог выиграть важные трофеи. Именно этого мы стремимся достигать и в будущем», – сказал Тапсоба после подписания контракта.
В текущем сезоне «Байер» занимает шестое место в турнирной таблице Бундеслиги, имея в активе 55 очков, и продолжает бороться за попадание в Лигу чемпионов.
🇧🇫 Fierté Burkinabe in Leverkusen until 2031! 🫶 pic.twitter.com/qGqsdOvVfx— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) April 29, 2026
