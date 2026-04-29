  4. БАБЕНКО: «Когда мне об этом говорят, я всегда меняю тему»
БАБЕНКО: «Когда мне об этом говорят, я всегда меняю тему»

Руслан пока не задумывается о тренерской работе

ФК Полесье. Руслан Бабенко

Капитан «Полесья» Руслан Бабенко рассказал, есть ли у него планы стать тренером после завершения карьеры.

– Сергей Кравченко сказал, что ты мог бы быть неплохим тренером но позже. Потому что у тебя такой тактический взгляд на матчи, на футбол. Ты вообще так далеко…?

– Даже нет, не хочу об этом… Когда мне об этом говорят, я всегда меняю тему, потому что хочу наслаждаться каждым днем карьеры футболиста – это привилегия. Все, кто завершил карьеру, говорят, что ценят это время, когда ты играешь, когда можешь каждый день тренироваться, становиться лучше.

Этот запах травы, когда выходишь на поле – это совсем другое. Я каждый день это ценю. Я очень счастлив, что сейчас в «Полесье». Хочу дальше прогрессировать.

– Но это не о том, что ты заканчиваешь карьеру – это о том, что из тебя получится классный тренер.

– Не знаю, это очень сложный вопрос. Об этом еще нельзя думать.

В текущем сезоне 33-летний Бабенко сыграл 30 матчей за «Полесье» во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что УАФ оштрафовала клубы по итогам матчей «Шахтер» – «Полесье» и «Заря» – «Динамо».

