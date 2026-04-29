Украина. Премьер лига29 апреля 2026, 16:59 | Обновлено 29 апреля 2026, 17:16
Одна фамилия. Шапаренко назвал самого сложного соперника в карьере
Выделил Степаненко
29 апреля 2026, 16:59 | Обновлено 29 апреля 2026, 17:16
1111
Атакующий полузащитник Динамо Николай Шапаренко назвал одного самого сильного футболиста, против кого приходилось играть в чемпионате Украины.
«Самый сильный персональный оппонент? Тарас Степаненко. Это точно», – сказал Шапаренко.
Опорный хавбек Тарас Степаненко является легендой Шахтера и провел много матчей против Динамо. Сейчас игрок выступает за Колос.
В нынешнем сезоне Шапаренко забил 2 гола и сделал 10 результативных передач в 31-м матче.
а так Степаненко