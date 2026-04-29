Одна фамилия. Шапаренко назвал самого сложного соперника в карьере

Атакующий полузащитник Динамо Николай Шапаренко назвал одного самого сильного футболиста, против кого приходилось играть в чемпионате Украины.

«Самый сильный персональный оппонент? Тарас Степаненко. Это точно», – сказал Шапаренко.

Опорный хавбек Тарас Степаненко является легендой Шахтера и провел много матчей против Динамо. Сейчас игрок выступает за Колос.

В нынешнем сезоне Шапаренко забил 2 гола и сделал 10 результативных передач в 31-м матче.