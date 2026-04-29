  4. Это жара. Лидер «Шахтера» наделал шума в УЕФА
29 апреля 2026, 14:33 | Обновлено 29 апреля 2026, 15:25
Это жара. Лидер «Шахтера» наделал шума в УЕФА

Мастерство Ризныка привлекло внимание накануне полуфинала Лиги конференций

29 апреля 2026, 14:33 | Обновлено 29 апреля 2026, 15:25
Getty Images/Global Images Ukraine

Предстоящий полуфинал Лиги конференций между донецким «Шахтером» и английским «Кристал Пэлас» привлекает к себе всё больше внимания. Накануне матча в Кракове официальный аккаунт УЕФА в X опубликовал подборку эпических сейвов в исполнении голкипера «горняков» Дмитрия Ризныка.

Подавляющее большинство моментов пришлось на выступление вратаря в матче с польским «Лехом» (1:2), также в подборку попал и сейв в исполнении Ризныка в поединке с шотландским «Абердином» (3:2).

«Эти сейвы Дмитрия Ризныка», – подписали видео в УЕФА, добавив к нему «жаркое» эмодзи.

Первый поединок 1/2 финала Лиги конференций между «Шахтером» и «Кристал Пэлас» состоится в четверг, 30 апреля. Ответный матч запланирован на 7 мая.

чому уєфа не публікує сейви нещерета?
теж напевно продалися ахмєтці
