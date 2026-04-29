Это жара. Лидер «Шахтера» наделал шума в УЕФА
Мастерство Ризныка привлекло внимание накануне полуфинала Лиги конференций
Предстоящий полуфинал Лиги конференций между донецким «Шахтером» и английским «Кристал Пэлас» привлекает к себе всё больше внимания. Накануне матча в Кракове официальный аккаунт УЕФА в X опубликовал подборку эпических сейвов в исполнении голкипера «горняков» Дмитрия Ризныка.
Подавляющее большинство моментов пришлось на выступление вратаря в матче с польским «Лехом» (1:2), также в подборку попал и сейв в исполнении Ризныка в поединке с шотландским «Абердином» (3:2).
«Эти сейвы Дмитрия Ризныка», – подписали видео в УЕФА, добавив к нему «жаркое» эмодзи.
Первый поединок 1/2 финала Лиги конференций между «Шахтером» и «Кристал Пэлас» состоится в четверг, 30 апреля. Ответный матч запланирован на 7 мая.
These Dmytro Riznyk saves 🥵#UECL | @FCShakhtar_eng pic.twitter.com/RGutnPL8sQ— UEFA Conference League (@Conf_League) April 29, 2026
теж напевно продалися ахмєтці