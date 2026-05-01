МИЛЕВСКИЙ: «Он мог приехать и забрать нас в бусик»

Бывший нападающий сборной Украины по футболу Артем Милевский вспомнил о работе в команде под руководством Мирона Маркевича в 2010 году.

«Мне очень нравилась атмосфера. Когда был первый сбор в Харькове, мы тогда с Алиевым думали: «Блин, зачем мы поедем в этот Харьков на товарищеские игры?» Устали после сезона.

После первой тренировки хотели поехать в город, но сначала нам сказали, что нельзя. Мы разочарованы поднялись, а Мирон Богданович это увидел и сказал: «Да нет, пусть ребята едут в город». Мы такие: «Очень приятно, увидимся вечером».

Мы спокойно могли гулять, играть в боулинг. Атмосфера была очень хорошая. С нами все время был Евгений Красников, помощник Маркевича в «Металлисте». Он с нами был на связи, он мог просто приехать, аккуратно забрать нас в бусик – не тот, который сейчас...», – сказал Милевский.