Мирон МАРКЕВИЧ: «Я удивлен, что он вышел в стартовом составе»
Тренер – о матче ПСЖ – Бавария
Известный тренер Мирон Маркевич был удивлен тем, что крайний защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис вышел в стартовом составе на матч против «ПСЖ».
– Стартовые составы были ожидаемыми?
– Удивило разве что появление на левом фланге защиты гостей Дэвиса. Видимо, тренеры надеялись, что канадец с его реактивной скоростью нивелирует подключение своего визави Хакими.
Но появление Дэвиса с первых минут, как и его замена после перерыва, повлияло на структуру игры. «Погоду» делали другие.
В первом матче «ПСЖ» победил «Баварию» со счетом 5:4, второй поединок пройдет в Мюнхене шестого мая.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Авторитетный тренер фаворитом этого противостояния видит английскую команду
Спортивный директор донецкого клуба – о последствиях российского вторжения и Лиге конференций