Мирон МАРКЕВИЧ: «Я удивлен, что он вышел в стартовом составе»

Известный тренер Мирон Маркевич был удивлен тем, что крайний защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис вышел в стартовом составе на матч против «ПСЖ».

– Стартовые составы были ожидаемыми?

– Удивило разве что появление на левом фланге защиты гостей Дэвиса. Видимо, тренеры надеялись, что канадец с его реактивной скоростью нивелирует подключение своего визави Хакими.

Но появление Дэвиса с первых минут, как и его замена после перерыва, повлияло на структуру игры. «Погоду» делали другие.

В первом матче «ПСЖ» победил «Баварию» со счетом 5:4, второй поединок пройдет в Мюнхене шестого мая.