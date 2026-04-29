АРТЕТА: «Мы обеими руками ухватимся за эту возможность»
Тренер «Арсенала» не хочет второй раз подряд упускать шанс выйти в финал ЛЧ
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился своими мыслями о втором подряд полуфинале Лиги чемпионов для своей команды.
В прошлом году «канониры» выбыли из турнира на этой стадии, уступив ПСЖ со счётом 1:3 по сумме двух матчей. На этот раз на пути к финалу у «Арсенала» стоит мадридский «Атлетико».
«Это огромная привилегия – быть здесь снова, второй год подряд в полуфинале Лиги чемпионов. Какая это возможность, и мы собираемся воспользоваться ею обеими руками», – признался Артета.
Испанский специалист подчеркнул, что «Арсенал» уже демонстрировал свой потенциал в Европе. Он призвал свою команду играть против «Атлетико» с этой уверенностью в своих силах и желанием победить.
Первый полуфинальный матч ЛЧ «Атлетико» – «Арсенал» состоится сегодня, 29 апреля. Начало встречи – в 22:00.
