  4. ПСЖ или Бавария? Кейн ответил, кто выйдет в финал Лиги чемпионов
29 апреля 2026, 00:59 |
Нападающий «Баварии» прокомментировал поражение от «ПСЖ»

УЕФА. Гарри Кейн

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал поражение от парижского «ПСЖ» (4:5) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов:

«На мой взгляд, сегодня мы увидели две команды высокого уровня, особенно в атакующей игре, а также в переходах, скорости и интенсивности в дуэлях один на один. Две лучшие команды, которые шли нога в ногу.

В целом, у нас были моменты, когда мы могли решить судьбу матча еще раньше. Поэтому мы очень гордимся тем, что смогли сравнять счет 5:4, ведь на выезде, проигрывая 5:2, ситуация могла быть очень сложной. Но мы боролись и вернулись в игру.

У нас были моменты, когда мы могли быть более точными в последней передаче или завершающем ударе. Мы чувствовали, что играем все лучше, особенно когда игра продолжалась, а они начали уставать. Нам просто нужно играть с такой же интенсивностью. На следующей неделе нам понадобится еще больше интенсивности.

На следующей неделе победит тот, кто воспользуется своими моментами. Сегодня было много таких моментов, и, вероятно, на следующей неделе будет то же самое. Поэтому, играя дома при поддержке болельщиков, мы надеемся, что это поможет нам пересечь финишную черту».

Ответный матч запланирован на 6 мая, начало в 22:00 по киевскому времени.

Оцените материал
