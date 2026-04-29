ФОТО. УЕФА определил лучшего игрока безумного матча ПСЖ – Бавария

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле признан лучшим игроком первого матча полуфинала Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии» (5:4).

В этой встрече 28-летний футболист оформил дубль, забив один из голов с пенальти, а также отдал голевую передачу.

В сезоне Лиги чемпионов 2025/26 Усман Дембеле провел 11 матчей, отличившись 6 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.

