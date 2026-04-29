  ФОТО. УЕФА определил лучшего игрока безумного матча ПСЖ – Бавария
ФОТО. УЕФА определил лучшего игрока безумного матча ПСЖ – Бавария

Награду получил Усман Дембеле

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле признан лучшим игроком первого матча полуфинала Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии» (5:4).

В этой встрече 28-летний футболист оформил дубль, забив один из голов с пенальти, а также отдал голевую передачу.

В сезоне Лиги чемпионов 2025/26 Усман Дембеле провел 11 матчей, отличившись 6 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.

По теме:
Матч ПСЖ – Бавария стал одним из самых результативных в истории ЛЧ
ФОТО. Париж отскочил? Статистика голевой перестрелки ПСЖ и Баварии
100 голов в сезоне от трио Кейн/Диас/Олисе
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров нашел себе замену для сборной Украины. В УАФ приняли решение
Футбол | 28 апреля 2026, 09:52 34
Ребров нашел себе замену для сборной Украины. В УАФ приняли решение
Ребров нашел себе замену для сборной Украины. В УАФ приняли решение

Сергей Станиславович предложил кандидатуру Йовичевича, но денег не хватило

УАФ определилась с фаворитом на должность главного тренера сборной Украины
Футбол | 28 апреля 2026, 08:01 56
УАФ определилась с фаворитом на должность главного тренера сборной Украины
УАФ определилась с фаворитом на должность главного тренера сборной Украины

Национальную команду возглавит бывший наставник львовских «Карпат», 75-летний Мирон Маркевич

Лион оказался в сложной ситуации из-за Яремчука
Футбол | 28.04.2026, 07:02
Лион оказался в сложной ситуации из-за Яремчука
Лион оказался в сложной ситуации из-за Яремчука
В погоне за Роналду. Звездный cаудовский клуб приблизился к Аль-Наср
Футбол | 28.04.2026, 23:10
В погоне за Роналду. Звездный cаудовский клуб приблизился к Аль-Наср
В погоне за Роналду. Звездный cаудовский клуб приблизился к Аль-Наср
Динамо посмотрело 900 футболистов. Известно, почему Костюк от них отказался
Футбол | 28.04.2026, 15:19
Динамо посмотрело 900 футболистов. Известно, почему Костюк от них отказался
Динамо посмотрело 900 футболистов. Известно, почему Костюк от них отказался
А потім що знову Балон д Ор
Популярные новости
Шахтер получил предложение из АПЛ по игроку сборной Украины. Большая сумма
Шахтер получил предложение из АПЛ по игроку сборной Украины. Большая сумма
27.04.2026, 21:29 34
Футбол
Где Бенфика? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 31-го тура
Где Бенфика? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 31-го тура
27.04.2026, 13:22 1
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Возник конфликт, и я принял решение»
МАРКЕВИЧ: «Возник конфликт, и я принял решение»
27.04.2026, 08:36 17
Футбол
Таблица УПЛ. Шахтер оторвался на 8 очков, Динамо сделало суперкамбек
Таблица УПЛ. Шахтер оторвался на 8 очков, Динамо сделало суперкамбек
27.04.2026, 18:17 20
Футбол
Прихвостень путина опозорился на весь мир заявлением об Усике
Прихвостень путина опозорился на весь мир заявлением об Усике
27.04.2026, 00:02 2
Бокс
Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина
Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина
27.04.2026, 09:28 4
Футбол
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
27.04.2026, 10:23 11
Футбол
Опредены четыре четвертьфиналистки престижного турнира в Мадриде
Опредены четыре четвертьфиналистки престижного турнира в Мадриде
27.04.2026, 17:09 5
Теннис
