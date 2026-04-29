Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 100 голов в сезоне от трио Кейн/Диас/Олисе
Германия
29 апреля 2026, 00:23
100 голов в сезоне от трио Кейн/Диас/Олисе

Трое игроков Баварии суммарно забили трехзначное количество голов в сезоне во всех турнирах

Getty Images/Global Images Ukraine

Трио игроков мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн, Луис Диас и Майкл Олисе забили в общей сложности 100 голов в сезоне 2025/26 во всех турнирах.

В матче полуфинала Лиги чемпионов против ПСЖ Кейн забил свой 54-й гол в сезоне, Диас – 26-й, а Олисе – 20-й.

Напомним, что ранее в XXI веке среди команд топ-5 лиг только трио из «Барселоны» (5 раз) и «Реала» (2 раза) преодолевали отметку в 100+ голов за один сезон.

Команды топ-5 европейских чемпионатов в XXI веке, в составе которых три игрока за один сезон в сумме забили 100+ голов во всех турнирах:

  • 131 – Барселона (2015/16): Луис Суарес (59), Лионель Месси (41), Неймар (31)
  • 122 – Барселона (2014/15): Лионель Месси (58), Неймар (39), Луис Суарес (25)
  • 118 – Реал (2011/12): Криштиану Роналду (60), Карим Бензема (32), Гонсало Игуаин (26)
  • 111 – Барселона (2016/17): Лионель Месси (54), Луис Суарес (37), Неймар (20)
  • 103 – Барселона (2011/12): Лионель Месси (73), Алексис Санчес (15), Сеск Фабрегас (15)
  • 100 – Барселона (2008/09): Лионель Месси (38), Самуэль Это'о (36), Тьерри Анри (26)
  • 100 – Реал (2014/15): Криштиану Роналду (61), Карим Бензема (22), Гарет Бэйл (17)
  • 100 – Бавария (2025/26): Гарри Кейн (54), Луис Диас (26), Майкл Олисе (20)
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем