100 голов в сезоне от трио Кейн/Диас/Олисе
Трое игроков Баварии суммарно забили трехзначное количество голов в сезоне во всех турнирах
Трио игроков мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн, Луис Диас и Майкл Олисе забили в общей сложности 100 голов в сезоне 2025/26 во всех турнирах.
В матче полуфинала Лиги чемпионов против ПСЖ Кейн забил свой 54-й гол в сезоне, Диас – 26-й, а Олисе – 20-й.
Напомним, что ранее в XXI веке среди команд топ-5 лиг только трио из «Барселоны» (5 раз) и «Реала» (2 раза) преодолевали отметку в 100+ голов за один сезон.
Команды топ-5 европейских чемпионатов в XXI веке, в составе которых три игрока за один сезон в сумме забили 100+ голов во всех турнирах:
- 131 – Барселона (2015/16): Луис Суарес (59), Лионель Месси (41), Неймар (31)
- 122 – Барселона (2014/15): Лионель Месси (58), Неймар (39), Луис Суарес (25)
- 118 – Реал (2011/12): Криштиану Роналду (60), Карим Бензема (32), Гонсало Игуаин (26)
- 111 – Барселона (2016/17): Лионель Месси (54), Луис Суарес (37), Неймар (20)
- 103 – Барселона (2011/12): Лионель Месси (73), Алексис Санчес (15), Сеск Фабрегас (15)
- 100 – Барселона (2008/09): Лионель Месси (38), Самуэль Это'о (36), Тьерри Анри (26)
- 100 – Реал (2014/15): Криштиану Роналду (61), Карим Бензема (22), Гарет Бэйл (17)
- 100 – Бавария (2025/26): Гарри Кейн (54), Луис Диас (26), Майкл Олисе (20)
🚨🚨| Luis Díaz, Harry Kane, and Michael Olise have collectively scored 100 goals for Bayern Munich this season.— Goals Side (@goalsside) April 28, 2026
They become the first attacking trio outside of Barcelona or Real Madrid to reach that milestone. 🔴✨ pic.twitter.com/7UYqah0yl0
