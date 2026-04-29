100 голов в сезоне от трио Кейн/Диас/Олисе

Трио игроков мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн, Луис Диас и Майкл Олисе забили в общей сложности 100 голов в сезоне 2025/26 во всех турнирах.

В матче полуфинала Лиги чемпионов против ПСЖ Кейн забил свой 54-й гол в сезоне, Диас – 26-й, а Олисе – 20-й.

Напомним, что ранее в XXI веке среди команд топ-5 лиг только трио из «Барселоны» (5 раз) и «Реала» (2 раза) преодолевали отметку в 100+ голов за один сезон.

Команды топ-5 европейских чемпионатов в XXI веке, в составе которых три игрока за один сезон в сумме забили 100+ голов во всех турнирах:

131 – Барселона (2015/16): Луис Суарес (59), Лионель Месси (41), Неймар (31)

122 – Барселона (2014/15): Лионель Месси (58), Неймар (39), Луис Суарес (25)

118 – Реал (2011/12): Криштиану Роналду (60), Карим Бензема (32), Гонсало Игуаин (26)

111 – Барселона (2016/17): Лионель Месси (54), Луис Суарес (37), Неймар (20)

103 – Барселона (2011/12): Лионель Месси (73), Алексис Санчес (15), Сеск Фабрегас (15)

100 – Барселона (2008/09): Лионель Месси (38), Самуэль Это'о (36), Тьерри Анри (26)

100 – Реал (2014/15): Криштиану Роналду (61), Карим Бензема (22), Гарет Бэйл (17)

100 – Бавария (2025/26): Гарри Кейн (54), Луис Диас (26), Майкл Олисе (20)