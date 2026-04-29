Футболист Баварии стал 5-м игроком со 160+ матчами в Лиге чемпионов
Вспомним топ-10 футболистов с наибольшим количеством сыгранных поединков в самом престижном турнире
Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер сыграл свой 160-й матч в Лиге чемпионов.
Немец вышел в стартовом составе мюнхенцев в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против ПСЖ.
Нойер стал лишь 5-м игроком в истории турнира, достигшим отметки в 160+ матчей.
Больше, чем вратарь «Баварии», сыграли только Криштиану Роналду (183), Икер Касильяс (177), Лионель Месси (163) и Томас Мюллер (163).
Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей в Лиге чемпионов:
- 183 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 177 – Икер Касильяс (Испания)
- 163 – Лионель Месси (Аргентина)
- 163 – Томас Мюллер (Германия)
- 160 – Мануэль Нойер (Германия)
- 152 – Карим Бензема (Франция)
- 151 – Хави (Испания)
- 151 – Тони Кроос (Германия)
- 145 – Райан Гиггз (Уэльс)
- 144 – Роберт Левандовски (Польша)
Jugadores con más partidos en Champions👇— Only Stats (@TheGoatStats) April 28, 2026
1️⃣Cristiano Ronaldo 🇵🇹 183
2️⃣Iker Casillas 🇪🇸 177
3️⃣Lionel Messi 🇦🇷 163
4️⃣Thomas Muller 🇩🇪 163
5️⃣MANUEL NEUER 🇩🇪 160 🆕
6️⃣Karim Benzema 🇫🇷 152
7️⃣Xavi 🇪🇸 151
8️⃣Toni Kroos 🇩🇪 151
9️⃣Ryan Giggs 🏴 145
🔟Robert Lewandowski 🇵🇱 144#psg… pic.twitter.com/m9vcyBDtpR
