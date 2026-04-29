Футболист Баварии стал 5-м игроком со 160+ матчами в Лиге чемпионов

Лига чемпионов
29 апреля 2026, 00:11 |
Вспомним топ-10 футболистов с наибольшим количеством сыгранных поединков в самом престижном турнире

Getty Images/Global Images Ukraine

Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер сыграл свой 160-й матч в Лиге чемпионов.

Немец вышел в стартовом составе мюнхенцев в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против ПСЖ.

Нойер стал лишь 5-м игроком в истории турнира, достигшим отметки в 160+ матчей.

Больше, чем вратарь «Баварии», сыграли только Криштиану Роналду (183), Икер Касильяс (177), Лионель Месси (163) и Томас Мюллер (163).

Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей в Лиге чемпионов:

  • 183 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 177 – Икер Касильяс (Испания)
  • 163 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 163 – Томас Мюллер (Германия)
  • 160 – Мануэль Нойер (Германия)
  • 152 – Карим Бензема (Франция)
  • 151 – Хави (Испания)
  • 151 – Тони Кроос (Германия)
  • 145 – Райан Гиггз (Уэльс)
  • 144 – Роберт Левандовски (Польша)
У кого 9.2? Стали известны оценки игроков за суперматч ПСЖ – Бавария
Матч ПСЖ – Бавария стал одним из самых результативных в истории ЛЧ
ФОТО. Париж отскочил? Статистика голевой перестрелки ПСЖ и Баварии
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
Футбол | 28 апреля 2026, 08:33 25
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон

Команду продолжит тренировать Костюк

В погоне за Роналду. Звездный cаудовский клуб приблизился к Аль-Наср
Футбол | 28 апреля 2026, 23:10 0
В погоне за Роналду. Звездный cаудовский клуб приблизился к Аль-Наср
В погоне за Роналду. Звездный cаудовский клуб приблизился к Аль-Наср

Аль-Хиляль переиграл Дамак и отстает от лидера на 5 очков за 5 туров до конца

ФОТО. Украинская футбольная журналистка впечатлила красотой
Футбол | 28.04.2026, 15:17
ФОТО. Украинская футбольная журналистка впечатлила красотой
ФОТО. Украинская футбольная журналистка впечатлила красотой
Шахтер может напрямую попасть в Лигу чемпионов 26/27. Подарок из Шотландии
Футбол | 28.04.2026, 12:27
Шахтер может напрямую попасть в Лигу чемпионов 26/27. Подарок из Шотландии
Шахтер может напрямую попасть в Лигу чемпионов 26/27. Подарок из Шотландии
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
Футбол | 28.04.2026, 07:46
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
Популярные новости
МАРКЕВИЧ: «Возник конфликт, и я принял решение»
МАРКЕВИЧ: «Возник конфликт, и я принял решение»
27.04.2026, 08:36 17
Футбол
Александр УСИК: «Этот боксер – просто машина. Он точно готов»
Александр УСИК: «Этот боксер – просто машина. Он точно готов»
27.04.2026, 23:59 1
Бокс
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
28.04.2026, 16:01 3
Теннис
Костюк уверенно одолела американку и вышла в 1/4 финала WTA 1000 в Мадриде
Костюк уверенно одолела американку и вышла в 1/4 финала WTA 1000 в Мадриде
27.04.2026, 21:50 39
Теннис
Шахтер получил предложение из АПЛ по игроку сборной Украины. Большая сумма
Шахтер получил предложение из АПЛ по игроку сборной Украины. Большая сумма
27.04.2026, 21:29 34
Футбол
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
27.04.2026, 09:04
Бокс
Шахтер получит существенное усиление перед полуфиналом Лиги конференций
Шахтер получит существенное усиление перед полуфиналом Лиги конференций
27.04.2026, 12:21 4
Футбол
Лион оказался в сложной ситуации из-за Яремчука
Лион оказался в сложной ситуации из-за Яремчука
28.04.2026, 07:02 3
Футбол
