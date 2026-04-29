Футболист Баварии стал 5-м игроком со 160+ матчами в Лиге чемпионов

Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер сыграл свой 160-й матч в Лиге чемпионов.

Немец вышел в стартовом составе мюнхенцев в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против ПСЖ.

Нойер стал лишь 5-м игроком в истории турнира, достигшим отметки в 160+ матчей.

Больше, чем вратарь «Баварии», сыграли только Криштиану Роналду (183), Икер Касильяс (177), Лионель Месси (163) и Томас Мюллер (163).

Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей в Лиге чемпионов:

183 – Криштиану Роналду (Португалия)

177 – Икер Касильяс (Испания)

163 – Лионель Месси (Аргентина)

163 – Томас Мюллер (Германия)

160 – Мануэль Нойер (Германия)

152 – Карим Бензема (Франция)

151 – Хави (Испания)

151 – Тони Кроос (Германия)

145 – Райан Гиггз (Уэльс)

144 – Роберт Левандовски (Польша)