  4. ОФИЦИАЛЬНО. Украинский тренер по собственному желанию покинул клуб
28 апреля 2026, 23:58 | Обновлено 29 апреля 2026, 00:03
909
0

ОФИЦИАЛЬНО. Украинский тренер по собственному желанию покинул клуб

Литовский «Нептунас» простился с Олегом Лутковым

28 апреля 2026, 23:58 | Обновлено 29 апреля 2026, 00:03
Олег Лутков

Опытный украинский специалист Олег Лутков официально покинул пост главного тренера литовского клуба «Нептунас» по собственному решению.

Лутков работал в «Нептунасе» с сентября 2024 года: первый месяц он выполнял роль ассистента тренера, а затем полноценно возглавил команду.

Под руководством украинского тренера «Нептунас» провел 38 матчей, из которых в 24 одержал победу, шесть раз сыграл вничью и восемь раз проиграл.

Украинским болельщикам Лутков запомнился благодаря выступлениям в запорожском «Металлурге» и криворожском «Кривбассе» в качестве футболиста.

Как тренер он работал в том же запорожском «Металлурге», «Львове» и «Вересе».

