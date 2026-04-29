Компани объяснил, что означают 5 пропущенных голов от ПСЖ

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани прокомментировал поражение от парижского «ПСЖ» (4:5) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов:

«Для меня это было необычно – смотреть матч со стороны, но я бы предпочел быть у поля, чувствовать эмоции игры и пытаться помочь команде. Тренерский штаб прекрасно подготовил команду.

Энергия была. Мы страдали, но и были опасными. Одно дело смотреть на пропущенные голы – обычно, пропустив пять голов на выезде в полуфинале Лиги чемпионов, ты вылетаешь. Но если посмотреть на созданные нами моменты, мы могли забить больше. И это должно придать нам уверенности.

Если у тебя ничего нет в игре при счете 5:2, то трудно найти аргументы, чтобы переломить ход игры, но, учитывая, насколько мы были опасны, я считаю, что нужно просто снова сосредоточиться на игре и реализовать свои моменты.

Сегодня я видел много хорошей обороны, но в этой игре все решают мелочи: либо ты идешь в бой на полную, либо полностью отступаешь. Промежуточный вариант не работает против игроков такого уровня.

Пенальти против нас был очень спорным. Мяч сначала попал в тело, а потом в руку.

Мы будем играть дома перед 75 000 зрителей на стадионе, но я хочу увидеть на трибунах еще больше болельщиков. Мы хотим, чтобы их присутствие было ощутимым, и тогда «Альянц Арена» станет местом, где может случиться что угодно».

Ответный матч запланирован на 6 мая, начало в 22:00 по киевскому времени.