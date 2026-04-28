ВИДЕО. Пахнет разгромом. ПСЖ забил пятый гол в ворота Баварии
На счету Усмана Дембеле дубль и ассист
Первый полуфинал Лиги чемпионов 2025/26 между «ПСЖ» и «Баварией» проходит 28 апреля на стадионе «Парк де Пренс».
Счет в матче стал разгромным на 58-й минуте – нападающий парижан Усман Дембеле оформил дубль и увеличил преимущество своей команды до 3 голов, 5:2.
Дембеле удачно пробил из-под Дайо Упамекано в нижний угол ворот – Мануэль Нойер лишь провожал мяч взглядом.
