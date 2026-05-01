  4. Шахтер после поражения от Пэлас установил масштабный рекорд в Европе
01 мая 2026, 01:28
458
0

Шахтер после поражения от Пэлас установил масштабный рекорд в Европе

Горняки провели больше всего матчей за еврокубковый сезон среди украинских клубов

01 мая 2026, 01:28 |
458
0
Шахтер после поражения от Пэлас установил масштабный рекорд в Европе
Getty Images/Global Images Ukraine

30 апреля состоялся первый матч полуфинала Лиги конференций 2025/26 между командами «Шахтер» (Украина) и «Кристал Пэлас» (Англия). Поединок прошел на стадионе «Мейски» в Кракове и завершился со счётом 3:1 в пользу гостей.

Этот поединок стал для «горняков» 19-м в этом еврокубковом сезоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Таким образом, дончане обновили национальный рекорд украинских клубов по количеству матчей в еврокубках в течение одной кампании.

Предыдущий рекорд также принадлежал «Шахтеру» – в сезоне 2015/16 команда провела 18 матчей в европейских соревнованиях.

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
