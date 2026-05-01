Шахтер после поражения от Пэлас установил масштабный рекорд в Европе

30 апреля состоялся первый матч полуфинала Лиги конференций 2025/26 между командами «Шахтер» (Украина) и «Кристал Пэлас» (Англия). Поединок прошел на стадионе «Мейски» в Кракове и завершился со счётом 3:1 в пользу гостей.

Этот поединок стал для «горняков» 19-м в этом еврокубковом сезоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Таким образом, дончане обновили национальный рекорд украинских клубов по количеству матчей в еврокубках в течение одной кампании.

Предыдущий рекорд также принадлежал «Шахтеру» – в сезоне 2015/16 команда провела 18 матчей в европейских соревнованиях.