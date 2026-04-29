Эксперт оценил шансы Шахтера в полуфинале Лиги конференций с Кристал Пэлас
Олег Федорчук поделился мнением о предстоящем противостоянии команд из Украины и Англии
Украинский эксперт и тренер Олег Федорчук оценил шансы донецкого «Шахтера» в матче полуфинала Лиги конференций против английского «Кристал Пэлас», который состоится 30 мая:
«То, что делает «Шахтер» в этом сезоне – это феноменально. Все ждали, что команда где-то просядет, что новому тренеру еще не хватает опыта, а вышло все наоборот. Команда очень симпатичная, эмоциональная. Думаю, харизма Турана очень помогает молодым футболистам.
Раньше я был более скептичным – молодая команда, нескончаемые долгие переезды. Но видим, что они уверенно провели чемпионат, который фактически уже выиграли.
В Лиге конференций на одном дыхании прошли всех соперников. Ожидаю очередного чуда. Потому что «Кристал Пэлас» три месяца назад и сейчас – это две разные команды.
В начале сезона это была очень мощная команда, хорошо готовая физически, а сейчас немного просела. На данном этапе это не безупречный конкурент.
Поэтому шансы у «Шахтера» есть. По-моему, соотношение 60 на 40 – в пользу английского клуба. Однако то, что сделал «Шахтер» – это уже высокий уровень.
«Горняки» намного быстрее будущего соперника. Однако у нас проседают фланги. Ведь мы знаем, как англичане любят кроссы, атаковать флангами. Фланговых игроков у нас практически нет.
Есть Бондарь, Матвиенко набирает форму после травмы, вратарь действует на уровне. Фланги проседают, а спасает центр – Ризнык и два защитника. У «Шахтера» в обороне, скажем так, легкая кавалерия. Будем надеяться», – подытожил Федорчук.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
«Горняки» хотят приобрести Желизко
Первый полуфинальный поединок начнется 29 апреля в 22:00 по Киеву