  4. Энрике и Компани назвали составы ПСЖ и Баварии на полуфинал Лиги чемпионов
28 апреля 2026, 20:54 | Обновлено 28 апреля 2026, 21:07
Энрике и Компани назвали составы ПСЖ и Баварии на полуфинал Лиги чемпионов

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов начнется в 22:00 по киевскому времени

Коллаж Sport.ua

28 апреля состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2025/26 между командами ПСЖ (Франция) и Бавария (Германия).

Поединок пройдет на арене Парк де Пренс в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Перед началом поединка тренера обеих команд, Луис Энрике и Венсан Компани, назвали стартовые составы на матч.

Украинский центральный защитник парижан Илья Забарный начнет поединок на скамейке для запасных.

Ответный матч состоится 6 мая в 22:00 по киевскому времени.

Стартовые составы на матч ПСЖ – Бавария:

ПСЖ: Матвей Сафонов, Маркиньос, Ашраф Хакими, Уильям Пачо, Нуно Мендеш, Варрен Заир-Эмри, Дезире Дуэ, Жоау Невеш, Усман Дембеле, Фабиан Руис, Хвича Кварацхелия

Бавария: Мануэль Нойер, Йосип Станишич, Джонатан Тах, Дайот Упамекано, Йосуа Киммих, Александар Павлович, Луис Диас, Джамал Мусиала, Майкл Олисе, Конрад Лаймер, Гарри Кейн

