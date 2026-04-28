Энрике и Компани назвали составы ПСЖ и Баварии на полуфинал Лиги чемпионов
Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов начнется в 22:00 по киевскому времени
28 апреля состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2025/26 между командами ПСЖ (Франция) и Бавария (Германия).
Поединок пройдет на арене Парк де Пренс в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
Перед началом поединка тренера обеих команд, Луис Энрике и Венсан Компани, назвали стартовые составы на матч.
Украинский центральный защитник парижан Илья Забарный начнет поединок на скамейке для запасных.
Ответный матч состоится 6 мая в 22:00 по киевскому времени.
Стартовые составы на матч ПСЖ – Бавария:
ПСЖ: Матвей Сафонов, Маркиньос, Ашраф Хакими, Уильям Пачо, Нуно Мендеш, Варрен Заир-Эмри, Дезире Дуэ, Жоау Невеш, Усман Дембеле, Фабиан Руис, Хвича Кварацхелия
Бавария: Мануэль Нойер, Йосип Станишич, Джонатан Тах, Дайот Упамекано, Йосуа Киммих, Александар Павлович, Луис Диас, Джамал Мусиала, Майкл Олисе, Конрад Лаймер, Гарри Кейн
Le XI parisien qui débutera la rencontre ! ⚔️@easportsfcfr I #UCL pic.twitter.com/mzwUsEeLQI— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 28, 2026
❗Mit dieser 𝗫𝗜 den Grundstein fürs Finale legen! 👊#PSGFCB #packmas #UCL pic.twitter.com/MIUwq89CcI— FC Bayern München (@FCBayern) April 28, 2026
