В Англии игрок порвал кресты на другом колене спустя 10 мин после камбэка

Очень досадная история полузащитника «Халл Сити» Элиота Матазо, который только что восстановился от травмы крестов, провел 10 минут на поле и порвал кресты на другом колене.

«Шанс получить ту же травму на противоположном колене после восстановления составляет около 30%. Именно поэтому в последнее время восстановление после пластики крестов продлили с 6 до 10-12 месяцев, чтобы провести качественную работу по профилактике травматизма и подготовить нейрокогницию для работы в режиме официальных игр после реабилитации», – отметил спортивный врач Дмитрий Бабелюк.

Матазо 24 года, он начинал в «Монако» и поиграл в «Антверпене». Трансферная стоимость бельгийца на сегодняшний день составляет 2 млн евро.