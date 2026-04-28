Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Англии игрок порвал кресты на другом колене спустя 10 мин после камбэка
Англия
28 апреля 2026, 20:18
1

В Англии игрок порвал кресты на другом колене спустя 10 мин после камбэка

Элиота Матазо ожидает еще одно продолжительное восстановление

1 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Элиот Матазо

Очень досадная история полузащитника «Халл Сити» Элиота Матазо, который только что восстановился от травмы крестов, провел 10 минут на поле и порвал кресты на другом колене.

«Шанс получить ту же травму на противоположном колене после восстановления составляет около 30%. Именно поэтому в последнее время восстановление после пластики крестов продлили с 6 до 10-12 месяцев, чтобы провести качественную работу по профилактике травматизма и подготовить нейрокогницию для работы в режиме официальных игр после реабилитации», – отметил спортивный врач Дмитрий Бабелюк.

Матазо 24 года, он начинал в «Монако» и поиграл в «Антверпене». Трансферная стоимость бельгийца на сегодняшний день составляет 2 млн евро.

Халл Сити травма травма колена чемпионат Англии по футболу Чемпионшип
Руслан Полищук Источник: Hospital Pass
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
интересно каков механизм коморбидности в данном случае. почему разрыв крестов на одном колене увеличивает риск разрыва на другом?
Ответить
-1
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем