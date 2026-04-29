Футболист сборной Украины рискует остаться без футбола на три месяца

Футболист сборной Украины и турецкого «Трабзонспора» Арсений Батагов может перенести операцию на колене.

Как отмечают турецкие СМИ, если медицинский штаб «Трабзонспора» решит, что Батагову нужна операция, то футболист останется без футбола минимум на три месяца.

В нынешнем сезоне Батагов 30 раз выходил на поле в футболке «Трабзонспора», где записал на свой счет результативный удар и три ассиста. Контракт защитника с турецким клубом истекает в июне 2028 года.