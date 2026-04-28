Не атакуй, не владей, не будь собой. Обзор 33 тура Ла Лиги

Важный матч в борьбе за титул. Выезд на арену, где «Барселона» годами не может забить больше одного гола. Игра без лидера команды Ямаля, который получил травму. Против «Хетафе», который в последнее время регулярно побеждает и играет на ноль. И вот «Барселона» выходит на поле и не наносит ударов в створ в течение первых 43 минут, почти тайма игры. Моменты не создаются. А те немногие крохи шансов завершаются ударами футболистов мимо. Нужен тот, кто откроется в нужной зоне. Кто не промахнется. Кто поведет команду за собой и забьет такой важный гол. На поле Левандовски и Ольмо – а отличился Фермин. Прорыв Лопеса в сезоне 25/26 принято подкреплять забитыми голами и ассистами, но молодой испанец не просто результативный – еще и тот, кто делает разницу именно тогда, когда это нужно. Уже имеет 5 победных голов в чемпионате Испании, больше в ЛЛ только у Мбаппе. У Ямаля – 3. В Ламине «Барселона» получила лидера атак на долгие годы, в Фермине – будущего вожака.

В решающий момент сезона каталонцы смогли победить даже без Ямаля на поле, а «Реал» потерял очки даже со здоровыми Мбаппе и Вини. Чемпионская гонка завершается именно так, как и должна. Об этом и других проявлениях справедливости в Ла Лиге можно прочитать ниже.

Гонка – все

Абзац размышлений о чемпионской гонке в сезоне Примеры. Ну, не сложилось. Вообще. Второй год подряд. «Барселона» значительно стабильнее своего конкурента. Эффект Флика? Да, он: если команда победит во всех оставшихся турах, то наберет 100 очков за чемпионат. Вероятно, этого не сделает – но почти наверняка наберет 180+ очков за 2 сезона с Ханси. Показатели каталонцев – топ. Проигрывать такой команде титул – нормально. Но мы критикуем «Реал» не за сам факт поражения чемпиону, а скорее за то, что он не смог оказать ему конкуренцию. Мадридцы потеряли очки в 5 из 9 последних туров. Возможно, пару-тройку раз – из-за концентрации на ЛЧ, но в турнире лучших клубов Европы это им не помогло. Сейчас не смогли одолеть «Бетис» (1:1), хотя ранее в течение сезона этому сопернику аккурат по 5 голов забивали и «Барселона», и «Атлетико», и сам «Реал». Поэтому критикуем «сливочных» правильно: не за год без трофеев, а за неспособность конкурировать.

Не атакуй

В моменте с тем самым голом Фермина из первого абзаца «Хетафе» едва ли не впервые в матче с «Барселоной» (0:2) пытался убежать в быструю атаку. Мог получить потенциальную ситуацию 3 в 3 – а в итоге потерял мяч и пропустил сам. А все почему? Потому что команда атаковала. Не стоило. На данный момент у «Хетафе» всего 28 голов в 33 турах чемпионата. И промежуточное 6 место в таблице. Поэтому ему можно не отличаться голами, чтобы набирать очки. Кому-то в футболе это нужно, а этому коллективу – нет. Второй мяч в матче «Хетафе», кстати, также пропустил в быстрой атаке после собственного стандарта у ворот соперника. А вот в позиционной обороне «Барселону» сдержал почти идеально. Много читаю в последнее время, что «Хетафе» Бордаласа – это пик всего антифутбольного. Но нет: вершина до сих пор не достигнута. Если команда до сих пор пропускает голы из-за желания атаковать раз в тайм, то можно и лучше. Можно вообще перестать атаковать. И вот если «Хетафе» будет успешен даже тогда, то мы скажем, что Бордалас прошел футбол. А пока – нет. Пока рано. Нужно еще немного прагматизма.

Справедливость

«Валенсия» в лобовом столкновении с «Жироной» (2:1) доказала, что является лучшей командой. До забитого гола на 50 минуте имела 35% владения, но вела 6:1 по ударам. Успела попасть в каркас. Не допустила ничего опасного у собственных ворот. Кошмарила соперника контратаками. Забила дважды, а после пропущенного гола не развалилась. Да чего уж там: просто была лучшей командой на поле. Потому что понимала, что делать с мячом в ногах. Поэтому опережает «Жирону» в таблице. Поэтому сбрасывает именно каталонцев в опасную зону недалеко от красной линии. И, знаете, на самом деле очень справедливо: «Валенсия» была лучше весь сезон. По ожидаемым очкам коллектив входит в топ-7 самых успешных в стране. Год не задался из-за плохой реализации шансов, но вылетать с неплохой игрой в футбол команда не должна. Другое дело – «Жирона», которая целый сезон паразитирует на таланте украинцев. В таблице xPTS является претендентом на вылет. Весна возвращает клубам Ла Лиги долги. Лига справедливости с «Валенсией» вместо Бэтмена.

Не будь собой

Весь сезон «Эльче» радовал глаз нейтрального болельщика. Весь сезон в прагматичной Ла Лиге играл романтично. Весь сезон он соперничал с «Реалом» за статус №2 в стране по среднему проценту владения мячом в матче. И к чему это привело? Несколько туров назад «Эльче» скатился в зону вылета. Потому что уступал более циничным соперникам, а в выигрышных по качеству матчах не дожимал более слабых оппонентов. Прошло несколько недель после последней неудачи – и валенсийцы больше не в зоне вылета. Более того: имеют довольно комфортные +4 от 18 позиции. А все благодаря тому, что команда несколько забила на игру в футбол. Это того не стоит: результаты дороже. Поэтому «Эльче» в эти выходные нанес всего 4 удара за 90 минут игры с «Овьедо». И владел мячом только 40% времени. Против последней команды лиги. И окупилось: «Эльче» победил (2:1). В третий раз подряд в чемпионате. Впервые в сезоне (!) на выезде. И чтобы добиться последнего, ему пришлось на полтора часа отказаться от всего, что делает его собой. Ла Лига в 2026 заставляет клубы изменять себе.

Герои не вылетают

Мартинес из «Алавеса» – один из героев сезона Ла Лиги. 11 забитых в чемпионате – уже подвиг для нападающего клуба такого уровня, но ведь до Нового года было всего 2, до весны – только 6. А сейчас «Алавес» должен спасаться – и Тони как будто заново родился. Кстати, аж в 28 лет. Причем успевает помогать не только в атаке: делает в среднем по 1 отбору за 90 минут, входит в топ-5 футболистов команды по передачам под удары партнеров, за 33 тура сезона выполнил 33 выноса мяча. Вдруг что: он центральный нападающий. Выдающийся сезон. Героическая весна. В эти выходные – дубль в ворота «Мальорки». И вот «Алавес» вылезает из зоны вылета и сбрасывает туда «Севилью», потому что у той нет героя, а у него – есть. Еще над красной линией «Мальорка» с Мурики. «Эльче» с Фебасом. В конце концов, «Жирона» с украинским тандемом. А внизу – «Леванте» и «Овьедо» с… с кем? Возможно, гонка за выживание в Ла Лиге проще, чем принято считать. И вылетает не самый худший – а тот, кто не найдет в своем составе героя, особенного. И дело вовсе не в качестве футбола и тренере…

О других матчах

У футболистов «Атлетико» в контратаках есть щедрые бонусы за дубли. Иначе объяснить, почему уже второй тур подряд резервисты команды (на прошлой неделе – Гонсалес, теперь – Серлот) забивают ровно дважды, невозможно. В эти выходные выполненный челлендж на дубль принес победу над «Атлетиком» (3:2). «Сосьедад» после первого матча без забитого гола за 15 туров теперь трижды огорчил «Райо» (3:3), чтобы стать первой командой в сезоне Ла Лиги, которая забила на этом поле 2+ и не победила. Кажется, для клуба из Сан-Себастьяна принципиально лишь иметь исключительные достижения, а с каким оттенком – неважно. «Эспаньол» продлил серию без побед до 16 матчей, на этот раз – самая скучная ничья последних туров с «Леванте» (0:0). Красная карточка на последних минутах – крик о помощи. Беднягам нужен отпуск. «Осасуна» поняла, что судья матча с «Севильей» не даст финальный свисток, пока кто-то не забьет, поэтому все-таки отличилась на 90+9 минуте (2:1): просто футболисты очень хотели домой. «Сельта» проиграла «Вильярреалу» (1:2), а эта неудача стала третьей подряд для команды в чемпионате: чего только не сделаешь, чтобы пустить в еврокубки «Хетафе»!

Сборная тура

Вратарём нашей команды станет Вальес из «Бетиса». Да, он пропустил – но и совершил 7 сейвов, благодаря которым его команда оставалась в игре в матче с «Реалом» до последних минут. Если бы не он, чудесного спасения в конце встречи не произошло бы. Из «Барселоны» в этом туре возьмем целых 2 футболиста. Фермин – герой момента и автор победного гола, но на протяжении всего матча более убедительными были Педри и Кубарси. На счету первого – шедевральная передача на первый гол, в активе второго – 16 удачных действий в обороне, 12 из которых – выносы. Если бы не они, «Барселона» бы и не забила, и не сыграла бы на ноль. Наряду с Кубарси в нашей линии защиты сыграют Катена и Бигас из «Осасуны» и «Эльче» соответственно. У первого – победный гол, забитый на последних минутах, у второго – также забитый гол, а еще – 11 оборонительных действий. На флангах нашей защиты – Гайя из «Валенсии» с ассистом и Фримен из «Вильярреала» с 11 успешными действиями против мяча.

В центре поля рядом с Педри выйдет Виллар из «Эльче». Причина – первый победный для команды гол в выездных матчах сезона. К этому он прибавил 4 заработанных фола и 3 выноса, чтобы по поводу его присутствия в сборной вообще не было вопросов. В нападении у нас будет целая тройка форвардов. Наиболее вовлеченный из них в розыгрыш мяча – Оярсабаль, который в этом туре забил дважды и, кажется, постепенно снимает вопросы относительно позиции на острие атаки в сборной Испании на ЧМ летом. Также дубль у Серлота из «Атлетико». Он сидит на скамейке, дожидается своего шанса – и пользуется им. Последний в тройке – Мартинес из «Алавеса». Да, тоже 2 забитых гола. С таким трио нападения мы не останемся без точных ударов по воротам соперника. А тренировать эту команду впервые в сезоне будет Алессио Лиски из «Осасуны». В этом туре его подопечные забили 2 из 2 мячей при участии футболистов, вышедших на замену. Так что если у нашей команды что-то пойдет не так, то выиграем матч благодаря развитой интуиции Алессио.

5-2-3: Вальес («Бетис») – Гайя («Валенсия»), Кубарси («Барселона»), Бигас («Эльче»), Катена («Осасуна»), Фримен («Вильярреал») – Педри («Барселона»), Виллар («Эльче») – Мартинес («Алавес»), Серлот («Атлетико»), Оярсабаль («Реал Сосьедад»)

Игрок тура – Тони Мартинес («Алавес»)

Тренер тура – Алессио Лиски («Осасуна»)

Факты тура:

– 7 гостевых матчей подряд без побед в Ла Лиге провела «Жирона». Это повторение ее самой длинной серии в сезоне. Предыдущая завершилась… другой серией – уже из 3 побед подряд. Самый серийный клуб дивизиона;

– 15 гол со стандарта в сезоне ЛЛ пропустил «Сосьедад». Конечно, худший результат в Примере, среди топ-5 чемпионатов Европы – восьмой с конца. Матераццо дал команде огонь, игру и победы, а хорошую защиту на стандартах – нет;

– 10 и 11 голы в контратаках забила «Барселона» в этом туре. Теперь она лучшая в Испании по голам в таких ситуациях. Тики-така мертва: «Барселона» играет во что угодно, но не в нее;

– 1 гол в сезоне за «Эльче» забил Бигас – центральный защитник команды. Сделал это в едва ли не самом важном для нее матче этой весны. За весь предыдущий сезон, еще в Сегунде, забил дважды, один из мячей – в последнем туре, когда «Эльче» боролся за повышение. Герой решающих матчей;

– 6 матчей подряд Мбаппе получает оценку 7+ от flashscore. В них «Реал» одержал лишь 1 победу, в 5 последних матчах без Килиана/без 7+ от него – 5 побед. Так, может, хейтеры француза не ошибаются?

Выступления наших

Нет выдающихся действий от Цыганкова – нет набранных очков у «Жироны» по итогам тура. С момента травмы Ваната команда набрала только 1 очко из 9 возможных. Потому что некому отличаться, а защита не позволяет побеждать при минимуме забитых голов. Виктор не может ассистировать самому себе, к сожалению. Ну и да: уже можно смотреть на календарь. У «Жироны» в 5 последних турах 2 лобовых дуэли с аутсайдерами, тяжелые выезды к «Атлетико» и «Райо». Или Виктор проведет еще хотя бы 1 выдающийся матч, или команда окажется на грани вылета. У Лунина второй подряд тур с хорошей оценкой и несколькими топ-сейвами. Оказывается, он хороший шот-стопер, когда наберет форму. Даже если защита не очень-то и помогает. Но на днях появилась новость, что Куртуа будет готов к Класико. Зная характер Тибо – он будет настаивать на месте в составе. А зная характер Арбелоа – он его получит. Именно тогда, когда Лунин наконец-то в порядке. Печальная судьба второго вратаря любой команды.

