Благодарность за прогресс. Реал предложит новый контракт основному игроку

Мадридский «Реал» определился с будущим французского полузащитника Орельена Тчуамени, контракт которого истекает летом 2028 года.

По информации издания Footmercato, «сливочные» настроены сохранить француза в столице Испании и продолжить с ним сотрудничество.

Помимо нового соглашения, «Реал» также планирует предложить полузащитнику повышение зарплаты в качестве награды за его прогресс и преданность клубу.

Тчуамени перешел в мадридский клуб летом 2022 года из французского «Монако» за 80 миллионов евро. За почти четыре года в составе «сливочных» француз провел 191 матч, забил семь мячей, отдал восемь результативных передач и выиграл семь трофеев.