Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Благодарность за прогресс. Реал предложит новый контракт основному игроку
Испания
28 апреля 2026, 19:09 | Обновлено 28 апреля 2026, 19:12
Благодарность за прогресс. Реал предложит новый контракт основному игроку

«Сливочные» готовы платить больше Орельену Тчуамене

28 апреля 2026, 19:09 | Обновлено 28 апреля 2026, 19:12
509
0
Благодарность за прогресс. Реал предложит новый контракт основному игроку
Getty Images/Global Images Ukraine. Орельен Тчуамени

Мадридский «Реал» определился с будущим французского полузащитника Орельена Тчуамени, контракт которого истекает летом 2028 года.

По информации издания Footmercato, «сливочные» настроены сохранить француза в столице Испании и продолжить с ним сотрудничество.

Помимо нового соглашения, «Реал» также планирует предложить полузащитнику повышение зарплаты в качестве награды за его прогресс и преданность клубу.

Тчуамени перешел в мадридский клуб летом 2022 года из французского «Монако» за 80 миллионов евро. За почти четыре года в составе «сливочных» француз провел 191 матч, забил семь мячей, отдал восемь результативных передач и выиграл семь трофеев.

Андрей Витренко Источник: Footmercato
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем